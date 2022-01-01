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獨／弒父動機曝！為800萬助學貸款+生活費　江女告雙親不成痛下殺手

▲江女合謀張男殺死親生父親，早在3年前就曾控告父母，目前還積欠法院1萬5裁判費未繳。（圖／翻攝臉書）

▲江女合謀張男殺死親生父親，早在3年前就曾控告父母，目前還積欠法院1萬5裁判費未繳。（圖／翻攝臉書）

記者鄧木卿／台中報導

台中市太平區江姓女子和男友，只因索討不到錢就合謀以榔頭砸死親生父親，逆倫悲劇震警社會，其實父女倆恩怨早在3年前就已埋下，種下殺機，江女要求父親提供身分證件去國稅局申辦財產所得證明，疑似要辦理助學貸款，未獲父親同意，要求母親要給男友866萬元也沒有下文，江女一狀把父母告進法院，結果法院先要江女繳交裁判費，造成江女與父母衝突更加嚴重，甚至引發弒父殺機。

江女和張男因殺人罪嫌被收押後，2人過去也被起底，台中地方法院資料顯示，江女和男友是於前年對自己的父母各告一案。首先，江女疑似為了15萬元的助學貸款，要求父親提供身分證、印章及相關資料，供江女到國稅局辦理所得證明資料，但父親不給，江女於是提告。另一方面，江女又控告媽媽，要求付男友866萬4577元。

針對江女控告父母親的兩件案子，法院要求江女和男友應繳交8萬餘元的裁判費，但兩人只繳了7萬元，因此被法院要求繳清不夠的裁判費。

57歲的江姓死者以前經營塑膠袋、漿糊和吸管工廠，後來環保意識抬頭，於是收掉工廠，但為了支付大女兒在美國念書費用，還是去應徵保全人員，而且刻意選擇離家近的學校，但保全員薪資根本不夠供應大女兒生活所需，大女兒沒了金援不得不返台，並和張男同居，2人沒工作，三不五時就回家找父親要錢，要不到就惡言相向。

去年12月26日晚間11點多，2人騎著機車找上正在學校警衛室的死者，等到死者下班後，江女和張男上前索錢並發生衝突，張男從包包拿出預藏的榔頭，猛砸死者頭顱一下，擔心沒有死去，又砸了2下，江女就在旁邊冷血看著張男打死自己父親，無動於衷。

江女和張男殺人後，從已死掉的父親身上拿出家裡鎖匙，27日零點47分時回到家門外，打開了第一道鋁門，但打不開第二道，停留幾秒鐘後即離去，當時行凶沾了血的榔頭還放在張男包包，並沒有丟棄，使得家屬強烈懷疑可能要回來滅門，把母親和小女兒一起殺掉。

至於江女狠心殺害父親的動機，與她控告父母的這兩件官司是否有關，檢警專案小組表示無法證實，有待進一步釐清。

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