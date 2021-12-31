　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

車速「不到40km」　國道6地雷路段壅塞！高鐵加開2自由座列車

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲今日是連假第一天，國道車多。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是元旦連假第一天，國道路況大致順暢，國5雙向車速都有60公里以上、僅鶯歌系統－龍潭、湖口服務區－新竹較壅塞，時速不到40公里。高公局預判今日上午有6路段車多，建議南向用路人下午再出發。高鐵今日加開2班南下自由座列車，民眾可多利用大眾運輸。

高公局表示，今日上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰系統；國5南向南港系統-頭城等路段。

[廣告]請繼續往下閱讀...

截至上午8時，國道交通量為19.3百萬車公里，今日相關疏導措施包括 6-12時國5南港系統南向入口高乘載管制、0-12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控。

▲▼跨年國道交通路況預測。（圖／高公局）

▲▼跨年國道交通路況預測。（圖／高公局）

▲▼跨年國道交通路況預測。（圖／高公局）

▲跨年國道交通路況預測。（圖／高公局）

公路總局表示，預估今日返鄉及前往參與活動車潮將湧現，部分銜接國道、地區性主要幹道及旅遊觀光景點路段預估將有車多或壅塞情形。

車多路段包括北部地區台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台61線鳳鼻~香山路段、台64線接國3中和交流道路段、台65線接國3土城交流道路段。

中部地區台3線苗栗大湖、台14甲線霧社至清境農場路段、台21線日月潭周邊、台61線竹南及龍井~伸港路段、台74線快官~成功及大里二~霧峰路段。

南部地區台1線水底寮~楓港路段、台9線南迴公路草埔及麻里巴橋路段、台18線接國3中埔交流道路段、台26線墾丁路段、台86線接國3關廟交流道、台88線五甲~鳳山路段；東部地區台9線礁溪路段及蘇花改路段等。

另外高鐵公司表示，今日上午及下午將自南港站加開2班次南下停靠各站之全車自由座列車，分別是南下8809車次10:15自南港站發車，12:50抵達左營站。南下8819車次15:15自南港站發車，17:50抵達左營站。

►Chloe香水超級特價！噴了回頭率破表

ET快訊
快訊／員工曬年終被記大過？　長榮海運回應了
59類人要打滿2劑疫苗！　「10大元旦新制」一次看
快訊／台中鐵皮屋遭烈焰吞噬！　1男命危搶救中
買房難上加難「這縣市」居冠　住宅價格指數季增2.15%
101煙火秀今晚登場！「不想人擠人」台北15處觀賞點曝
全台「跨年演唱會卡司」一次看！　A咖獨家壓軸現台中
快訊／台2線「砂石車對撞」釀2死　駕駛頭顱破裂亡
樂極生悲　傳秀出年終獎金的長榮員工「被記大過」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不怕塞爆！台北跨年「進出攻略」一次看　北捷連續42小時不收班

新制明天上路！59類人得打滿2劑疫苗　「10重點懶人包」一次看

2022年最狂偏財運出爐！「4星座、4生肖」準備爆富　中獎機率超高

今晚跨年！居檢同住者別亂跑「違規重罰30萬」　防疫規定一次看

車速「不到40km」　國道6地雷路段壅塞！高鐵加開2自由座列車

你痛恨的香菜營養價值「比蘋果番茄威」！達人推這料理+皮蛋神好吃

1張照片感動4萬人！何韻詩哭喊「好愛他」　背後的男人身分曝光

連假首日國一湖口-新竹龜速！6地雷段曝光　國5估塞11小時

加拿大攝影師第3劑打高端　他樂喊獲得「台灣之力」：在血液中奔騰

人妻獲准回娘家過年　爸媽竟嗆「婆婆很心機，故意要拖敗我們家」

小S逼問「合作邱澤」許瑋甯羞喊：不能這樣啦！　願意撿屍前男友阮經天「以後還是會碰到」

長榮海運「年終獎金發40個月」　員工看戶頭驚：沒看過這麼多錢

梁靜茹隔12年再登台北跨年　兒子學校放她經典歌...「開心嗎？」被冷回

轎車總統府前「違停遮牌」被掀開　駕駛母子檔秒蓋回：有什麼問題？

「聲林之王3」《煙幕》創作人大砲歌聲來惹！　九九嗓音艾怡良驚呼：是DIVA～

「月入3萬」供碩士女赴美讀書7年　警衛爸斷金援慘被殺害棄屍山區

林瑞陽、張庭涉傳銷！26億資金遭凍結　她拍片「臉皮要厚」…網狂酸：確實

父女住加護...家屬不忍說媽死訊　下周火化「恐無法親送最後一程」

啃老碩士情侶弒父棄屍現場曝　警尋人卡關拜土地公下秒驚見死者

台中啃老族碩士情侶檔聯手弒父　深夜堵人、持鐵鎚攻擊山上棄屍

不怕塞爆！台北跨年「進出攻略」一次看　北捷連續42小時不收班

新制明天上路！59類人得打滿2劑疫苗　「10重點懶人包」一次看

2022年最狂偏財運出爐！「4星座、4生肖」準備爆富　中獎機率超高

今晚跨年！居檢同住者別亂跑「違規重罰30萬」　防疫規定一次看

車速「不到40km」　國道6地雷路段壅塞！高鐵加開2自由座列車

你痛恨的香菜營養價值「比蘋果番茄威」！達人推這料理+皮蛋神好吃

1張照片感動4萬人！何韻詩哭喊「好愛他」　背後的男人身分曝光

連假首日國一湖口-新竹龜速！6地雷段曝光　國5估塞11小時

加拿大攝影師第3劑打高端　他樂喊獲得「台灣之力」：在血液中奔騰

人妻獲准回娘家過年　爸媽竟嗆「婆婆很心機，故意要拖敗我們家」

不怕塞爆！台北跨年「進出攻略」一次看　北捷連續42小時不收班

長榮海運員工曬年終被記大過？　長榮回應：懲處案與此無關

「年終領8個月」卻笑出不出來！律師嘆人很奇怪　網秒懂吐殘酷事實

全日本僅4％男生這樣做！森田剛「改跟妻姓」變宮澤剛　暖心原因曝

新制明天上路！59類人得打滿2劑疫苗　「10重點懶人包」一次看

明年合約年拚百勝　陳偉殷曝近況誓言「復肩」回歸　

2022年最狂偏財運出爐！「4星座、4生肖」準備爆富　中獎機率超高

美國制裁香港中聯辦官員　北京「對等制裁」美前商務部長等5人

快訊／台中鐵皮屋遭烈焰吞噬！現場疑為移工宿舍　1男命危搶救中

今晚跨年！居檢同住者別亂跑「違規重罰30萬」　防疫規定一次看

媽帶失明毛孩到最愛公園給驚喜　牠頭靠窗秒露燦笑：吹風好舒服

生活熱門新聞

長榮員工曝3年「年終拿90月」震撼網友

驚喜款美甲800元　她崩潰PO血淚勸世照

新北聯醫30天內護理師「2死1傷」傳被下封口令　院方回應了

媳婦獲准回家過年　爸媽竟嗆「婆婆要拖敗我們家」

獨／懸賞50萬尋藍貓！豪氣飼主背景曝

「瑞莎妳給太多了啦！」資深公關幫喊冤

女友高薪又節儉「0存款超心酸」　他求完婚才知

水逆要來了！「這4星座」運勢大好苦盡甘來

哪些工作年薪不到50萬？網淚指1行業

「好市多神物」刷一排等退貨！網怒曝真相

網曝科技、建設年終也超過10個月

看完電影「1舉動」超多人做！網全氣炸撻伐

酒後找代駕　瘋狂司機飆時速161

員工「炫耀大包年終」慘被記大過　網點關鍵：要低調

更多熱門

相關新聞

國5凌晨5時湧車潮　估連塞11小時

國5凌晨5時湧車潮　估連塞11小時

今天是元旦連假第一天，今天是元旦連假第一天，截至8點為止，國一南下湖口-新竹段已經湧現車潮，時速不足40公里；國五南下南港-石碇段時速不足40公里。

跨年夜下探14度！一張圖秒懂全台天氣

跨年夜下探14度！一張圖秒懂全台天氣

跨年「國道壅塞6路段」曝光

跨年「國道壅塞6路段」曝光

業務酒後找代駕遭扣牌！公司道歉了

業務酒後找代駕遭扣牌！公司道歉了

西螺大橋跨年晚會＋元旦健行封閉19小時　雲林警出動56人力交管維安

西螺大橋跨年晚會＋元旦健行封閉19小時　雲林警出動56人力交管維安

關鍵字：

國道元旦塞車

讀者迴響

熱門新聞

樂極生悲　傳秀出年終獎金的長榮員工被記大過

吃威而鋼也要百姓買單　史上最淫貪官下場出爐

男友私處飄怪味！她崩潰：這物8年沒換

獨／起底弒父碩士女　綠卡夢碎竟成魔

羅志祥回歸倒數1天！唱跨年被酸「無法舔共才回台」親回應

鳳梨搬新家！網友見「背景2亮點」驚了：到底多有錢

獨／爸遭姊逆倫殺！竹科兒靈堂上香落淚

雷／《華燈2》子維真實身世曝光

長榮員工曝3年「年終拿90月」震撼網友

準備剪卡！2022年殞落神卡　專家點名這張是「重災區」　

露奶擺攤賣蛋捲警察管不住　清涼辣妹被騷擾報案

連假首日國道2車衝撞噴對向　1無生命跡象

護墊這樣用超NG！婦科醫師揭超可怕下場

大咖男神爆「專找同劇組偷吃」！

研究證實：穿襪子睡覺3好處「激情倍增」！

更多

最夯影音

更多
小S逼問「合作邱澤」許瑋甯羞喊：不能這樣啦！　願意撿屍前男友阮經天「以後還是會碰到」

小S逼問「合作邱澤」許瑋甯羞喊：不能這樣啦！　願意撿屍前男友阮經天「以後還是會碰到」
長榮海運「年終獎金發40個月」　員工看戶頭驚：沒看過這麼多錢

長榮海運「年終獎金發40個月」　員工看戶頭驚：沒看過這麼多錢

梁靜茹隔12年再登台北跨年　兒子學校放她經典歌...「開心嗎？」被冷回

梁靜茹隔12年再登台北跨年　兒子學校放她經典歌...「開心嗎？」被冷回

轎車總統府前「違停遮牌」被掀開　駕駛母子檔秒蓋回：有什麼問題？

轎車總統府前「違停遮牌」被掀開　駕駛母子檔秒蓋回：有什麼問題？

「聲林之王3」《煙幕》創作人大砲歌聲來惹！　九九嗓音艾怡良驚呼：是DIVA～

「聲林之王3」《煙幕》創作人大砲歌聲來惹！　九九嗓音艾怡良驚呼：是DIVA～

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面