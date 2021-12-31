車速「不到40km」　國道6地雷路段壅塞！高鐵加開2自由座列車

▲今日是連假第一天，國道車多。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是元旦連假第一天，國道路況大致順暢，國5雙向車速都有60公里以上、僅鶯歌系統－龍潭、湖口服務區－新竹較壅塞，時速不到40公里。高公局預判今日上午有6路段車多，建議南向用路人下午再出發。高鐵今日加開2班南下自由座列車，民眾可多利用大眾運輸。

高公局表示，今日上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰系統；國5南向南港系統-頭城等路段。

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截至上午8時，國道交通量為19.3百萬車公里，今日相關疏導措施包括 6-12時國5南港系統南向入口高乘載管制、0-12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控。

▲跨年國道交通路況預測。（圖／高公局）

公路總局表示，預估今日返鄉及前往參與活動車潮將湧現，部分銜接國道、地區性主要幹道及旅遊觀光景點路段預估將有車多或壅塞情形。

車多路段包括北部地區台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台61線鳳鼻~香山路段、台64線接國3中和交流道路段、台65線接國3土城交流道路段。

中部地區台3線苗栗大湖、台14甲線霧社至清境農場路段、台21線日月潭周邊、台61線竹南及龍井~伸港路段、台74線快官~成功及大里二~霧峰路段。

南部地區台1線水底寮~楓港路段、台9線南迴公路草埔及麻里巴橋路段、台18線接國3中埔交流道路段、台26線墾丁路段、台86線接國3關廟交流道、台88線五甲~鳳山路段；東部地區台9線礁溪路段及蘇花改路段等。

另外高鐵公司表示，今日上午及下午將自南港站加開2班次南下停靠各站之全車自由座列車，分別是南下8809車次10:15自南港站發車，12:50抵達左營站。南下8819車次15:15自南港站發車，17:50抵達左營站。