屁孩飆車「殘肢卡轎車門」恐怖畫面曝！　左小腿硬生被扯斷

▲從監視器畫面可以看到，騎士行駛速度非常快。（圖／翻攝自elgrafico）



記者王佩翊／編譯

巴西日前發生一場驚悚的交通意外，一名未戴安全帽的機車騎士高速飆車，怎知卻因此擦撞一輛銀灰色車輛，而他的左小腿就這樣卡在轎車的車門與葉子板的夾縫中，隨著汽車行駛直接「被扯斷」。一旁的監視器畫面也拍下整個驚悚過程。據悉，機車騎士因為傷勢過重恐將面臨截肢。

根據elgrafico報導，從一段被曝光的監視器影片可以看到，這名機車騎士不但沒有戴安全帽，也沒有穿鞋，不顧是否有對向來車，以高速行駛在該道路上。然而此時正好有一台轎車經過該路段，但由於機車騎士速度太快，因此即使汽車司機以正常速度行駛也完全來不及躲避，兩車就這樣瞬間相撞。

據悉，這場事故是發生在2021年12月28日上午9時20分，騎士騎著機車撞上對向來車的右邊後照鏡後，左腿竟然就這樣卡進轎車的右前車門與葉子板的夾縫中，然而因為機車速度過快，他整個人依舊被往前帶，在強大的拉力下，騎士的左小腿竟然就這樣活生生地被「扯下來」。

儘管轎車駕駛隨即停車，而同車的另一名女性也立刻下車查看騎士傷勢，然而因男子傷勢太過嚴重，他們根本無能為力。醫護人員接獲通報後立即趕往現場，並在騎士的左腿上包上繃帶等，希望藉此止血，而他隨後也被轉送至醫院。

根據報導，騎士傷勢極為嚴重，包含肌肉組織與皮膚都受到嚴重破壞，可能要面臨遭截肢的命運。

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