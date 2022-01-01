告別2021　柯文哲：未來台北市會穩定向前進

▲台北最High新年城跨年晚會，柯文哲致詞。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

結束受到疫情侵擾、艱困的一年，1月1日正式告別2021年。台北市長柯文哲在跨年晚會的最後階段登台，他表示，要感謝市民朋友的配合，特別是萬華地區的居民，台北市才能走過疫情，「守住台北，才能守住全台灣」。柯也說，這幾年和大家一起在這裡跨年，是人生的特別經驗，未來台北市還是會穩定向前進。

柯文哲表示，今年是台灣比較辛苦的一年，在5月中旬的時候，疫情突然爆發，也因為疫情的關係，我們的生活受到很多的干擾、限制，甚至還有人失去親人。我常常說，面對挫折打擊不是最困難的，最困難的是面對個整挫折打擊，沒有失去對人事的熱情，所以我們應當把這些挫折打擊或城前進的動力，在新的一年繼續向前進。

柯文哲說，疫情改變了我們的工作型態，限制了人與人之間的交往，也改變了我們對公共生活的認知。5月的時候，台北的疫情達到高峰，但是我們在兩個星期之內就把疫情控制下來，今天，我們能在這裡一起跨年，其實這也是見證了台灣民主社會的勝利。

「在此，我要向各位市民朋友道謝。」柯文哲說，謝謝你們在疫情期間，自動自發的配合台北市政府的政策，才能夠有效的阻斷社區的傳播鏈。我始終相信，國家的力量來自全體國民，而全體國民的健康，是民主國家最大的資本。

「在這裡，我要特別感謝萬華區的市民朋友，在疫情最艱難的時候，你們守住了萬華。」柯文哲表示，守住萬華，才能守住台北；守住台北，才能守住全台灣。所以，特別謝謝你們。

柯文哲表示，在這一年來我們面臨很多困難跟挑戰，所幸，我們都能一一克服，在這裡，要感謝的人實在是太多了，包括防疫最前線的警消醫護，還有社會局、民政局、環保局，甚至更多更多的無名英雄，我們要謝謝他們，我們現在才能在這裡一起慶祝跨年。

由於今年為柯文哲任內最後一次與市民一同跨年，他也不免俗地說，這幾年，和大家一起在這裡跨年，是人生的特別經驗，以後也會是美好的回憶。未來台北市還是會在民主自由多元開放的道路上，穩定向前進，我相信，台北會是一個宜居、永續的光榮城市。