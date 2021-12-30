快訊／19歲工人路口指揮交通　遭騎士「高速撞飛」昏迷

▲肇事的林姓騎士、與謝姓施工人員事後雙雙送醫。（示意圖／記者陳雕文翻攝）
記者莊智勝／新北報導
新北市樹林區大安路、文化街口今(30日)清晨5時許發生一起嚴重車禍，一名林姓騎士(28歲)經過該處施工路段時，疑似車速過快、且未注意前方路況，竟高速將在路口指揮交通的施工人員謝男(19歲)撞飛，導致謝當場昏迷失去意識。警消獲報趕抵現場後立即將2人送醫，幸均無生命危險。初步了解，謝有穿反光背心，也有持指揮棒，初判應是騎士車速過快釀禍；確切事故原因為何，還有待進一步釐清。
▲肇事的林姓騎士、與謝姓施工人員事後雙雙送醫。（示意圖／記者陳雕文翻攝）
記者莊智勝／新北報導
新北市樹林區大安路、文化街口今(30日)清晨5時許發生一起嚴重車禍，一名林姓騎士(28歲)經過該處施工路段時，疑似車速過快、且未注意前方路況，竟高速將在路口指揮交通的施工人員謝男(19歲)撞飛，導致謝當場昏迷失去意識。警消獲報趕抵現場後立即將2人送醫，幸均無生命危險。初步了解，謝有穿反光背心，也有持指揮棒，初判應是騎士車速過快釀禍；確切事故原因為何，還有待進一步釐清。
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