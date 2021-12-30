快訊／19歲工人路口指揮交通　遭騎士「高速撞飛」昏迷

「這給了我很大的震撼，這就是中日之間的文化差異？」有網友在PTT的Gossiping板上發文，好奇其他人騎車或開車的時候，如果遇到沒有紅綠燈的班馬線，或是要轉彎時看到直行於班馬線上的行人，會不會禮讓對方？便問卦「你騎／開車的時候 會禮讓過路行人嗎？」話題引發熱論。