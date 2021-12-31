白目男偷摸一把被狠咬　驚悚血腥瞬間曝光！老虎待籠內被槍斃

記者詹雅婷／綜合報導

美國佛州那不勒斯動物園（Naples Zoo）29日發生老虎咬人事件，一名20多歲清潔工在園區工作時在未經許可的狀態下，擅自到老虎籠附近，還把手伸進籠中撫摸老虎，結果手被狠狠咬住。在場人員試圖讓老虎鬆口但仍沒用，只好拔槍射殺老虎，如今當下開槍的畫面也曝了光。

▲美國一名清潔工被老虎咬。（圖／翻攝自臉書／Collier County Sheriff`s Office、Naples Zoo at Caribbean Gardens）

每日郵報報導，26歲清潔工羅森奎斯特（River Rosenquist）主要工作區為園區廁所與禮品商店，而老虎所在區域並非他的負責範圍。但就在29日下午，當地警方接獲報案，羅森奎斯特在老虎園區被8歲老虎埃科（Eko）咬傷。

依據影片，在警方到場的那一刻，可聽見羅森奎斯特數度淒厲大喊「拜託救我」，可見他的手部明顯已被籠內的埃科咬住，渾身是血，一連痛苦慘叫「救救我吧拜託」、「天啊我的老天，射死牠，我要死掉了」。警方當時想讓埃科鬆口但仍沒效，只好朝埃科開了一槍，救出羅森奎斯特。而埃科中彈後發出痛苦叫聲，最終退到籠子後方。

在開槍事件過後，警方發現埃科沒有任何反應，園區獸醫則是替埃科麻醉，並進入圍欄內進行評估，確認牠傷重不治。羅森奎斯特傷勢嚴重，事後被送往附近醫院接受治療，現階段實際情況仍不清楚。

羅森奎斯特擅闖老虎區違反園區規定，似乎伸手撫摸、餵食老虎，警方也稱這是未經授權且危險的行為，已知他隸屬於第三方清潔服務單位，並非動物園工作人員。當地警長辦公室則表示，相關單位將合作展開調查，並決定是否對羅森奎斯特提出刑事指控。

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