放話嗆殺直播主　他扮女裝出庭「大暴走」被檢察官下令逮捕

▲直播主聽到有網友放話「殺了她」，提告恐嚇沒想到出庭又遭辱罵。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

在網路上小有名氣的劉姓女直播主，日前因為在Dcard論壇上，捲入一篇檢討文風波，劉女的粉絲和網友爆氣筆戰，其中1名何姓男子私訊劉女粉絲，揚言「要殺了她，我身上有炸彈」，劉女得知後控告恐嚇，沒想到何男出庭又當庭罵劉女「王八蛋」，還把手中資料甩向劉女臉部，檢察官當場下令逮捕何男，不過調查全案，29日處分不起訴。

據了解，外型甜美清新的劉女是因為幾個月前，Dcard上出現了1篇「這樣跟妓女有什麼分別」的文章，引來大批網友朝聖留言評論，有人開始影射文章寫得是劉女，不指劉女氣得控告數十名網友涉嫌妨害名譽，正由檢警分案偵辦中，劉女的紛絲也動員起來，捍衛劉女名聲，有粉絲因此和何男開始私訊溝通解釋。

▲直播主不堪網友攻擊，已另外提告數十人涉嫌妨害名譽。（示意圖／pakutaso）

沒想到雙方在私訊過程中又吵了起來，何男在10月間的私訊中放話，「要殺了她(指劉女)，我身上有炸彈，還有槍，來啊」，粉絲將私訊內容截圖給劉女，劉女因此控告何男涉嫌恐嚇。

12月間，男扮女裝的何男接受台北地檢署檢察官傳喚，和劉女同時出庭釐清過程，何男不知何故，突然失控大罵劉女「王八蛋」，還把手中的資料文件甩向劉女，偵查庭內場面陷入混亂，檢察官立刻命令法警逮捕何男，送進拘留室冷靜後繼續開庭，開完庭在將何男請回，劉女決定再告公然侮辱、傷害等罪。

檢察官考量，何男先前嗆殺劉女的話，不是直接對劉女說的，也沒有要粉絲轉告劉女，並不構成恐嚇罪；在不公開的偵查庭內，僅少數聽到何男罵「王八蛋」，也不算是公然侮辱，此外劉女未能提出自己遭文件砸傷的證明，因此最後將何男被控3罪都處分不起訴。

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