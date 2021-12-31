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檢疫旅館又爆3人染疫　專家直指關鍵「人與人接觸」2措施可改善

▲▼北市防疫旅館確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

▲北市防疫旅館確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心30日公布北市某檢疫旅館近期發現3例個案確診，已經清空該棟，並針對個案進行基因定序，釐清是否群聚。感染科專家認為，這與前次北市、桃園檢疫旅館問題類似，推估人與人的接觸造成感染，疾呼應該做徹底監視，並且針對入住者也應該提供可以打發時間的措施，避免檢疫期間鬱悶、焦慮。

國內不久前才在北市、桃園檢疫旅館發現群聚案，昨天又確認一起北市檢疫旅館在相鄰時間點出現3名確診。指揮官陳時中說，這些個案分別有選擇14+7、10+4+7等檢疫方案，從不同國家入境，目前為時間有關連，還不能說是群聚，後續要進行基因定序釐清。

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根據指揮中心資料，3人中最早確診的是住在防疫旅館6樓的案17058，身份為本國籍40多歲男性，12/14從中國入境，12/27檢疫期滿前採檢，12/28確診，無症狀，Ct值26。

今天再確認同防疫旅館5樓確診，分別是案17085，本國籍50多歲男性，12/22從美國入境，檢疫期間因應出現喉嚨不適症狀12/29採檢，今（12/30）日確診，Ct值16；另採檢同樓層居住者，確認案17099，本國籍30多歲女性，12/16從日本入境，12/29因案17085確診擴大採檢，今天確診，目前無症狀，Ct值21。

感染科權威、中國醫藥大學附設醫院感染中心副院長黃高彬受訪表示，這與先前北市、桃園檢疫旅館案相似，可能感染途徑仍然是「人與人的接觸」。

黃高彬說，一般人如果超過5天以上沒有人可以接觸、說話，就可能會出現鬱悶、焦慮狀態，想找人交談；只要檢疫旅館的房間可以自由開啟，檢疫者就有可能出來，即便不同樓層也可能走動、進而有互動接觸。

要解決相關問題，首要是監視要徹底執行，加強防疫旅館走廊的監視，避免有死角，而且相關錄影要封存，要至少保存1個月，隨時調出來看。其次是針對檢疫者，應該要提供相關消磨時間的措施，健身也好、追劇也好，避免出現鬱悶焦慮，如果這些措施沒有做好，這段春節返鄉期間，類似個案恐怕會不斷出現。

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