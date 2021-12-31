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「媽寶病」怎麼來？精神分析專家：是父母想繼續抓住孩子

▲寶寶,嬰兒（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲「媽寶病」可能原因是父母懷念年幼的小孩，想繼續抓住孩子。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文／朴又蘭

摘自／悅知文化《女兒是吸收媽媽情緒長大的

在女兒進入青春期的那段時間，我發現自己經常看著女兒年幼時的照片，想再次感受她當時惹人憐愛的模樣。替孩子選購衣服時，也會不知不覺拿起比實際尺寸小一號的衣服，接著，才猛然驚覺：「唉，原來我正經歷著所謂的失落啊⋯⋯」。

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女兒成長的速度比同儕們快，隨著身體發育的成熟，也逐漸擺脫稚氣的模樣，原本臉上可愛、撒嬌的笑容逐漸消失，取而代之的是冷淡與漠然。種種跡象都在對我傳遞一個訊息：「我不再是小孩了。」而我卻沒有意識到這點，還不斷地從記憶中回想她兒時的模樣。這樣的行為，正是我在哀悼女兒的可愛無法倒帶的失落感。

人的一生，就是不停地經歷各種大大小小的失去。有哪些方法適合哀悼這些失落呢？面對即將失去的東西，父母總是採取防守的態度，而非坦然面對。

他們試著在精神方面與孩子建立更緊密的關係，或者與漸行漸遠的孩子製造衝突，例如，指責孩子：「你以前都不會這樣，為什麼現在變了一個人？」否定、批判孩子內在出現的各種變化，進而引起孩子的罪惡感。有些夫妻或家人會一邊回想孩子兒時的模樣，透過聊天，藉此追悼內在的失落；也有父母抱持著感恩的心，接受孩子逐漸長大成人的模樣。

之所以出現「媽寶病」、「公主病」這類詞彙，原因在於父母想繼續抓住孩子。這也是依存關係的另一種面貌。或許我們的一生，就是不斷經歷失去與哀悼的過程。適當地回味失去的東西，可以讓人生輕鬆一點、舒適一點。懂得失去，也是一種守護自我的方式。

▲▼《女兒是吸收媽媽情緒長大的：獻給世上所有女兒、母親、女性的自我修復心理學》。（圖／悅知文化）

★本文摘自悅知文化《女兒是吸收媽媽情緒長大的：獻給世上所有女兒、母親、女性的自我修復心理學》，作者朴又蘭，精神分析專家。韓國上市一個月，熱銷20,000本，現在開始，是母親和女兒都要「活出自己」的時代。獻給無形之中受傷的女兒，以及無意造成傷害的母親，一帖溫柔的處方籤，願妳們不再感到匱乏而能感覺到愛。

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