北市檢疫旅館「1人定序確認染Omicron」　擴大採檢81人結果出爐

▲指揮中心公布防疫旅館案17058及17085採檢情形。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

北市某檢疫旅館近期發現3例個案確診，中央流行疫情指揮中心今（31）日公布最新採檢結果，擴大匡列採檢81人，除先前已知確診的5樓案17099，62人陰性，4人檢驗中，14人等待採檢。其中最先確診的案17058初步定序感染Omicron，但其它2人定序尚未有結果，還無法釐清否群聚。

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▲北市防疫旅館確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

國內不久前才在北市、桃園檢疫旅館發現群聚案，昨天又確認一起北市檢疫旅館在相鄰時間點出現3名確診。指揮官陳時中說，這些個案分別有選擇14+7、10+4+7等檢疫方案，從不同國家入境，目前為時間有關連，還不能說是群聚，後續要進行基因定序釐清。

根據指揮中心資料，3人中最早確診的是住在防疫旅館6樓的案17058，身份為本國籍40多歲男性，12/14從中國入境，12/27檢疫期滿前採檢，12/28確診，無症狀，Ct值26。

昨再確認同防疫旅館5樓確診，分別是案17085，本國籍50多歲男性，12/22從美國入境，檢疫期間因應出現喉嚨不適症狀12/29採檢，今（12/30）日確診，Ct值16；另採檢同樓層居住者，確認案17099，本國籍30多歲女性，12/16從日本入境，12/29因案17085確診擴大採檢，今天確診，目前無症狀，Ct值21。

▲防疫旅館案17058及17085採檢情形。（圖／指揮中心提供）