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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「顏寬恒家族貪婪違法」　林靜儀：這次選舉台灣民主要擺脫黑金

記者陶本和／台北報導

民進黨台中第二選區立委候選人林靜儀30日於政見發表會上，闡述自己過去立委任內，對於各項議題與政策的貢獻，同時砲轟國民黨候選人顏寬恒家族勢力貪婪違法，以及地方機關跟政黨縱容，認為地方民眾沒有獲得公平對待，她認為這次選舉，是台灣民主政治歷史上擺脫黑金，重建民主秩序重要機會。

林靜儀表示，她長期關注婦女權益，照顧女性身心健康，也投入性別、民主的議題，自己在台中求學、受訓、工作，擔任產科醫師已經30年，也曾到印度等國家進行國際醫療援助的工作，以專業能力幫助人是天職也是人生意義。

林靜儀指出，她擔任過立委，當時關注空氣污染、醫療衛生、生育政策等議題，發現問題並提出解方，她認為，照顧人民接軌國際是立委該有的能力。

林靜儀說，自己曾幫助弱勢病人協調藥品，為民眾解決問題是根本，她曾針對醫療人員願意留在職場、護理師不足、重症醫師出走等問題，在她的立委任內得到緩解。

除了闡述過去立委任內在各項議題的貢獻，以及對於台中空氣污染、能源轉型政策、產業發展等議題的關注外，林靜儀也砲轟對手顏寬恒的家族，認為家族勢力龐大，貪婪違法，加上地方機關跟政黨縱容，地方民眾沒有獲得公平對待，這次選舉是台灣民主政治歷史上擺脫黑金，重建民主秩序非常重要的機會。

林靜儀表示，自己在台中生活與工作，迎接7000多個生命來到這個世界，她會替這裡更多年輕人、長輩，帶來更好的未來，要建立清廉、勤奮、愛鄉土的風氣，為中二選區帶來更好的政治文化。

▼民進黨中二選區立委補選候選人林靜儀。（圖／直播畫面）

▲▼民進黨中二選區立委補選候選人林靜儀。（圖／直播畫面）

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