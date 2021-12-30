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嘉義市「建國二村」計畫個案變更　將成嘉義市未來新興商業區

▲▼ 嘉義市建國二村地區主要計畫個案變更即日起發布實施。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市建國二村地區主要計畫個案變更即日起發布實施。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市「建國二村」早期為空軍眷村，眷村住戶搬遷至經國新城後，國防部自2013年11月15日起歷經3次辦理都市更新開發標售，皆無廠商投標。這處基地面積約9.2960公頃，基地規模完整，東側緊鄰嘉義公園、嘉義市立棒球場、啟明公園、二二八紀念公園串連之綠帶軸線，區位條件佳；周邊道路系統有新生路、啟明路、民族路、大雅路…等道路，交通便利。嘉義市碩果僅存較大規模之基地，卻長期閒置未利用，影響都市發展。

▲▼ 嘉義市建國二村地區主要計畫個案變更即日起發布實施。（圖／嘉義市政府提供）

市府為達成地盡其利，有短期與長期二階段計畫，短期已作為停車空間，滿足市民停車需求，提升土地效率。長期發展計畫，重新檢討都市計畫內容，將開發方式修正為「市地重劃」。嘉義市建國二村地區主要計畫個案變更，嘉義市政府自2020年5月13日起30天公告公開展覽，經嘉義市都市計畫委員會2020年7月8日第135次會議及內政部都市計畫委員會2021年4月13日第988次會議審議通過，於2021年12月21日經內政部核定，並於2021年12月28日發布實施。後續將由本府工務處辦理市地重劃基礎道路及管線工程，本府地政處則辦理市地重劃配地及標售作業，建設處辦理公園規劃施工，交通處辦理停車場規劃施工，本府文化局辦理區內四棟眷舍之規劃設計。

▲▼ 嘉義市建國二村地區主要計畫個案變更即日起發布實施。（圖／嘉義市政府提供）

本次檢討賦予老舊眷村基地新生命，將本計畫定位為嘉義市新興商業區，展現多樣化的商業活力，預期引入青少年活動館、電影城、時尚購物街、精品百貨、大型會議婚宴廣場、特色旅館以及國際觀光飯店等，並結合阿里山、林業、KANO等嘉義市特色，使各年齡層之使用者皆有其所屬的空間，活絡整體商業發展，共同創造就業機會、重塑都市機能。

▲▼ 嘉義市建國二村地區主要計畫個案變更即日起發布實施。（圖／嘉義市政府提供）
 

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