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她生第四胎開心報喜！遭婆婆嗆「好吃懶做」：一點自知之明都沒有

▲婆媳問題。（圖／CFP）

▲原PO懷了第四胎向婆婆報喜，沒想到卻遭對方怒罵。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

若肚中即將有新生命誕生，一定希望能獲得全家人的祝福。但有位女網友就在《匿名公社》分享，自己懷了第四胎，本來開心向婆婆報喜，沒想到卻遭對方嗆「好吃懶做，一點自知之明都沒有」，讓她氣憤又心碎。

原PO表示，自己是在有避孕的情況下懷了第四胎，先生覺得孩子來了是一種緣份希望生下來，隔天開心向婆婆報喜，沒想到婆婆竟然大聲譴責「那你們是在避孕避怎樣的？」甚至叫原PO將孩子拿掉不要生，接下來更怒罵原PO只想當全職媽媽，「好吃懶做，還不做好避孕，都只會花先生的錢，一點自知之明都沒有」。

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原PO無奈，「我在家照顧小孩有什麼不好？給保母照顧誰都不放心」，但婆婆竟然拿原PO「沒帶多少嫁妝」來怒罵「怎麼敢不出去工作，讓賺錢養家的重膽都丟給先生？」原PO不滿，雖然房子貸款是先生在繳，但頭期款是娘家先出的，現在開的車也是娘家爸媽在婚前送的，「憑什麼說我沒帶嫁妝？」

雖然原PO的娘家認為，生孩子是夫妻倆的事，婆婆無權過問，希望原PO與先生考慮清楚就好，甚至要原PO回娘家住，不用看婆家臉色，「但我覺得很難過，寶寶都還沒出生就不受祝福」。

貼文一出，許多網友紛紛安慰原PO，「未來孩子的生命！若只是由一個不明智的婆婆來決定，那真是一種罪孽！為了自己的孩子，不要妥協才是！（在這樣的情況下，就算是拿掉了，日後與婆婆之間還是會有芥蒂，與其如此，就沒有不生下來的理由）加油」，「不用管妳婆婆說什麼，只要妳老公願意就好，孩子生下來又不是妳婆婆在養，她在ggyy什麼」，「應該你婆婆自私吧，不用理，你老公願意養就生就對吧，現在辛苦一點，小孩好好教，長大就福氣多得」。

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