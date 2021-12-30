快訊／后豐大橋女屍命案！男友更一審「逆轉無罪」　19年3度轉折

▲▼后豐大橋。（圖／翻攝自Google Maps）

記者游瓊華、林昱萱／台中報導

台中后豐大橋19年前發生了一起命案，當時陳姓安親班女教師跟男友王淇政相約談判分手，卻因不明原因墜橋身亡，而王男、友人洪世緯各被判處15年、12年半徒刑，但之後又逆轉獲判無罪，而經高分檢上訴後，2人的無罪判決遭撤銷，而經歷入獄、無罪、撤銷的大轉折後，台中高分院更一審30日也做出最新判決，判2人無罪。

回顧案情，王男和洪男與幾名好友在2002年12月6日晚間11時許到夜市吃宵夜，接著陳女要求王男到后豐大橋談分手，他便搭乘洪男的車赴約。當時，洪男認為自己不便在場，加上車胎沒氣，於是自行離開到加油站幫輪胎打氣，但等他回到該處時，卻發現王男趴在橋邊護欄不斷張望，這才知道陳女墜橋，而當下他也立即打電話叫救護車，隨後他也跟到橋下，並請當時正在釣蝦的王姓證人幫忙照明，2人找到陳女後立刻送醫，但她仍不治身亡。

此外，這起案件進到司法判決后過程波折，氣出王、洪2人被判有罪，分別被判處15年徒刑、12年6月徒刑，但之後義務辯護律師團從2012年開始，不斷向台中高分院聲請再審，台中高分院也不斷駁回，至2017年6月間已經10度駁回聲請，而這起案件於2018年5月底提起再審，而王、洪2人則於2019年12月被判處無罪，但當時兩人已經因為這起訴訟整整煎熬了17年。

不過，台中高分檢卻不服無罪的判決結果，又於2020年2月7日提起上訴，此案經最高法院審理後，又再度出現轉折，法官認為當時陳姓女死者的衣褲上沾有白色不明物質，無罪判決說死者赤足下車跳橋，腳底「明顯」沾到粉塵，但鑑定報告說沾染到「輕微粉塵」，這點該如何區辨，仍有疑慮。

外加上死者墜落處有2支女用手錶，而無罪判決裡指出，兩支手錶都為陳女所有，但最高院認為一般人通常只會戴一支手錶，要如何認定2支錶都是陳女的，而這2支錶可能也跟案情有所關聯。此外，監察院進行的模擬報告中，認為2名男性模擬人員是無法合力抱起不斷掙扎的女子的。對此，最高院認為全案還有疑慮，裁定撤銷無罪判決發回更審。

簡而言之，王、洪2人先是被判15年、12年6月徒刑，之後獲判無罪後又再度進入法院，並遭撤銷無罪判決，整起案件訴訟時間長達19年，而台中高分院更一審於今做出最新判決，判2人無罪。

▲女老師墜橋案，男友王淇政（左2）與友人洪世緯（右2） 。（圖／記者白珈陽攝）