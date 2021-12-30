美廉社衛生紙1串99元瘋搶！跨年加碼5萬串　全聯衛生棉「買1送1」

▲美廉社抗漲專區推出衛生紙特價。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

美廉社陪消費者抗通膨，近來推出衛生紙品牌「Simple Life超柔抽取加量版(100抽X12包)」1串只要99元，造成民眾瘋搶，短時間銷售一空，如今宣布全台門市在跨年前緊急「加碼5萬串」補充貨源，讓優惠不間斷，而在12/31跨年當天，也祭出結帳金額滿399元再享95折。

美廉社為抗漲，祭出自有獨家品牌優惠，而近來推出「Simple Life超柔抽取加量版(100抽X12包)」1串只要99元，在鄰里間大獲好評，短短時間被瘋搶，業者也緊急加碼5萬串，讓優惠不間斷；活動自即日起至2022年1月2日止，數量有限，售完為止。

▲2021年的最後一天，結帳金額滿399元再打95折。（圖／業者提供）

而在2021年的最後一天，業者也祭出限時超狂優惠，結帳金額滿399元再打95折。此外還有「部長不漲，巷口抗漲」專區，精選商品包含台灣人小時候的回憶零食「比利時Pringles洋芋片大罐裝165g」，不同於市售通路，美廉社獨家進口更大片裝規格，原價1罐109元，特價2罐99元。

另有巷口酒窖年銷常勝軍「德國柏格金牌啤酒500ml」3罐99元、英國格蘭寇特蘇格蘭威士忌700ml 每瓶原價420元，優惠價199元，活動自12月31日起至2022年1月2日止，陪消費者一起倒數2021年。

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●全聯跨年優惠

全聯近來也推出「棉棉時光機」，即日起至明年1/6，全店衛生棉、成人紙尿褲、嬰兒紙尿褲、濕巾全系列特價，多款指定商品祭出「買1送1」、「5折起」優惠，而實體門市與PXGo!更同步祭出衛生紙、紙巾等滿699元贈699福利點，消費者可把握機墜囤一波。

▲全聯「棉棉時光機」全店衛生棉、紙尿褲、紙巾等商品5折起。（圖／全聯提供）

另在12/31-2022/1/2限時3天，無論線上PX!GO或線下實體門市，推出OFF COFFEE不論冷熱都可享「買1送1」 ，每名會員限購1組，3天各限量1萬組。元旦當天，熱美式更只要「1元」就能爽喝，PX!GO 每名會員限購1組，限量1萬組；實體門市每店限量100杯，若沒有賣OFF COFFEE的門市，改為每店限量100罐伯朗咖啡，數量有限，售完為止。

除了OFF COFFEE優惠外，還特別祭出指定保健食品限時破盤下殺，如12/31-2022/1/6「好立善發泡錠」買3件特價只要389元，等於每件不到130元。

●愛買量販

愛買量販為了替民眾省荷包，推出歲末最後一檔安心抗漲優惠，12/29(三)~2022/1/11(二)期間，超過100款民生熱銷品最低57折起，期間再推出230款主婦最愛商品「買1送1」，像是醬油、沖泡咖啡、牙膏、洗劑、泡麵等，預計吸引不少民眾趁機囤一波。

●家樂福

而家樂福1/1 持家樂福x玉山銀行聯名卡+家樂福錢包消費享9折，1/2家樂福會員，量販店單筆消費滿2,000元、超市店單筆消費滿599元，享9折（現金折價券回饋）。