巴鈺公開產後「腰束奶澎」關鍵　性感指數爆表　勾老公大白天激戰

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出道20年的巴鈺，在演藝圈朋友的眼中，她總是笑臉迎人，個性爽朗，配上一對招牌單眼皮的雙眸，曾有粉絲說她是台版的金高銀，還在前幾日的冬至，給粉絲們福利下重口味了，扮演滑登初上的媽媽桑，自稱個性隨和卻不隨便，溫柔知性絕不酒後亂性，手頭緊、口風更緊，讓人不難感受到她的逗趣性格，她亦曾因主持《食尚玩家》、《一袋女王》、《來去CHECK IN》、《比賽開始》等多個知名節目，讓她的知名度也逐漸展開，也獲得多次的金鐘獎的提名，在演藝圈內創造出獨特個人風格，這樣樂觀開朗的女孩，卻透露在結婚生子後，出現了人生中的低潮，她自己一度懷疑是否有憂鬱症。

▲巴鈺恢復窈窕自信，還搞笑扮演滑登初上的媽媽桑，給粉絲們福利下重口味了。（圖／麗彤生技提供，下同）

自稱從小就有表演慾的她，不論扮醜扮美她都可以得心應手，總覺得在挑戰自己的極限，本人也坦言到結婚生子後，人生突然出現了大轉變，不論是婚姻或是事業，瞬間變得極度沒有自信，狀態也比產前差多了，還曾懷疑是否老公不愛她，連照鏡子都覺得自己黯淡無光，直到她發現了幫助健康的秘密武器後，瞬間讓她恢復自信心，連原本散發出的疲態，都瞬間消失，回復少女狀態，讓老公猛稱讚她生完小孩更美了，讓人不難聯想，第三胎的好消息近了！不過恭喜之餘，究竟是甚麼秘密武器，讓巴鈺不僅事業得意，閨房情趣更是讓老公滿意，原來都要歸功於雙樂纖Super plus+，不但是恢復了少女狀態，整體氣色發亮、容光煥發，還一掃先前沒自信的陰霾，她笑說現在是老公會擔心管很緊，說她太美受外界誘惑，聽完真讓人不難察覺他們夫妻間的濃情蜜意！

▲產後的巴鈺，自嘲像隻大青蛙。

巴鈺說到先前復出後，到棚內錄影還有熟識的工作夥伴，第一時間沒認出她，說她氣色及體態不像剛生完二個孩子！讓她欣喜若狂，感謝雙樂纖Super plus+讓她養出「健康好氣色」纖體的體質。當了媽媽後，保養自己更為重要，想要恢復婚前的樣子，更是要下定決心，因此計畫分兩個方面進行，健康飲食及固定運動，但因為工作滿檔以及外送平台的愛好者的她，回家後還要陪伴雙寶及老公，根本沒辦法好好達成飲食計劃，還因此擔心餐點過於負擔過量，所以在餐點前後，會先吃顆雙樂纖Super plus+，讓體質維持在最完美的狀態就算是工作結束後的應酬，也都不用擔心隔天起床後，會因為前一天的飲食讓身體負擔，直呼：「擁有它，讓我更有信心達成我的窈窕目標。」

▲巴鈺完美復工後大方分享如何養出「吃不胖健康好氣色」的體質。

巴鈺說會選擇雙樂纖Super plus+，是因為它本身的天然成分，讓她可以很安心的使用，像是包含：綠茶萃取，秋葵萃取，薑萃取物，山苦瓜萃取及綜合消化酵素等。綠茶萃取中的兒茶素，研究發現，兒茶素除了可以幫助新陳代謝之外，具有超強的纖體成分。它可以協助體內清除有害的物質，提升保護力，山茶花萃取可調節體內機能，營養價值很高，是極致珍貴萃取，調整體質，變身纖體界女王。更擁有超級的健康成分，秋葵萃取與秋葵多醣體，豐沛的保濕成分，難怪長輩常說秋葵的好處令人意想不到，秋葵富含水溶性膳食纖維，配合足夠的飲水也能協助消化道機能。薑萃取物可以保持SOD、過氧化氫酶等抗氧化酶的活性，從而增加濃度，清除體內多餘的物質。而生薑內的薑辣素則可刺激消化，山苦瓜可以阻絕囤積，含有高能清脂素的關係，亦能減少有害物質的吸收，綜合以上天然的成份運作下，讓消化道機能可以維持順暢健康的狀態，並有調整體質的作用，達成完美的狀態。

雙樂纖Super plus+在網路上被譽為纖體界的紅牌，因為它擁有多項日本與國際認證的營養品，而且許多網友親身體驗後，表示不論在排便的順暢感上或是幫助調整體質有感，相信還有很多是像巴鈺這樣生產後想要恢復產前狀態的女性，其實只要有決心與多攝取一些含有天然成分的營養品，其實一點都不困難！



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