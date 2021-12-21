巴鈺產後嬌羞復出瘦身馭夫全靠這一術　八年婚姻老公服服貼貼不敢逃

▲巴鈺恢復身材後不論是拍照或是主持都可以展現自信心及魅力。（圖／麗彤生技提供）

消費中心／綜合報導

昔日單眼皮美少女巴鈺，以行腳節目為跳板出道，並在主持食尚玩家曾紅極一時，同時擁有許多部戲劇的演出作品，最後與Tizzy Bac鼓手林前源的相戀結婚，據本人所述：她倒追男方了兩個月，並一度被打槍拒絕後，仍持續地窮追不捨，最後對方被感動到點頭答應展開熱戀，也成為雙方彼此教會中的一段佳話。但這段令人記憶深刻的戀情竟在婚後八年，似乎傳出逃婚的事件，並讓巴鈺大張聲勢地直接在FB公開PO文宣示主權，點名老公林前源別想逃。

▲巴鈺難得PO出八年前的結婚照片，宣示主權，要老公別想逃。（圖／麗彤生技提供）

當致電巴鈺想關心她的婚姻關係是否有變化？她卻神祕地表示，目前的感情維繫的很好，甚至比剛結婚時更好，因為有馭夫私房秘密武器，然而日前在FB上對老公的喊話，其實是紀念他們的第八週年結婚紀念日，人稱「陶婚」，同音逃婚，這玩笑讓大家鬆了一口氣，而外界傳言的小三，並不是大家想的那一回事，而是指與她同月同日誕生的女兒，讓在場的大家都覺得哭笑不得。而巴鈺也承認生產後其實她非常的擔心，除了體重胖超重35公斤外，再加上身高頗高的她，整個人更顯得很大支，產後曾有一段時間對自己的身材及樣貌極度沒自信，直至恢復了產前體重，甚至氣色容光煥發比之前狀態更好，老公也對她疼愛有佳。

瘦身這件事情，是全世界大多女性畢生的志業，記者一定要仔細盤問一下巴鈺本人，她透露產後可以迅速恢復到產前的身材，真的要歸功於秘密武器-雙樂纖Super plus+，她屬於天生易胖的水腫體質，再加上懷了兩胎後飲食並未節制，瞬間像吹氣球般的膨脹起來，連自己都覺得有股肥胖的油味，尤其剛生完女兒時，覺得被老公冷落了，讓她瞬間覺得夫妻倆多了一個小三，完全沒有夫妻之間的閨房情趣；直到開始使用雙樂纖Super plus+後，不但成功恢復曼妙體態，更讓她體內循環與代謝更順暢的，老公直誇讚她比產前更有魅力，幸福到讓她直呼不能太快有第三胎啦！

巴鈺說很多人當了媽媽之後，才覺得想要好好保養自己，不論是體態或是健康，但現階段工作忙碌加上要照顧雙寶的她，真正要做到飲食健康均衡及固定運動，真的是有一定的難度，所以雙樂纖Super plus+就是一個很好的選擇，她會在應酬聚會或是油膩餐點前後，先吃顆雙樂纖Super plus+，讓脂肪隔絕不輕易形成體脂肪並調節血脂，外加搭配著自己一套的飲食順序，先喝湯、吃菜、蛋白質(肉類)，最後還沒有飽足感的話才會吃澱粉，每天記錄自己的飲食日記，把每天吃下肚的東西一一記錄起來，接著就是定期的每週固定運動，改成每周的戶外溜小孩，消耗熱量，讓體態恢復得更快速。





▲公開自己的秘密武器後，讓大家一起見證她氣色及體態的轉變。（圖／麗彤生技提供）

巴鈺承認目前己經恢復了體態，工作的邀約也接踵而至，雖然是件好事，不過自己仍擔心會因為壓力或是外食的關係，再造成身體負擔太大的問題，好在是雙樂纖Super plus+是由五大成分：綠茶萃取，秋葵萃取，薑萃取物及綜合消化酵素組成，由於都是成分天然萃取，仍可以持續攝取，不用擔心突然的外食或吃太多應酬後不好的狀況，影響隔天的錄影。所謂的兒茶素可幫助代謝，茶花萃取可調節體內機能，綠茶裡面的兒茶素營養價值極高，綠茶萃取物能活化身體使熱量消耗，迅速代謝，茶花萃取，有效幫助身體循環，秋葵萃取能幫助排便，提升代謝，減少被吸收，秋葵多醣體，豐沛的保濕成分。薑萃取物內的薑辣素則可刺激消化，這五大成份的運作下，能夠讓消化道機能維持順暢健康的狀態，更有調整體質的作用，達成完美的窈窕狀態。

雙樂纖從推出後受到許多女明星及消費者的喜愛，引發一股搶購風潮，許多網友甚至在PTT、Dcard上瘋狂討論分享心得，甚至一度造成廠商供不應求的問題，而有研究報導指出，排便不順可能會引發其他身體的問題，難怪常聽人說只要能夠長保消化道健康就能維持身體狀態，想要年輕也要好好保養消化道，趁現在趕快跟姊妹們分享這保養術，一起來享用巴鈺的馭夫私房秘密武器！

▲DV雙樂纖Super plus+從推出後受到許多女明星及消費者的喜愛，引發一股搶購風潮。（圖／麗彤生技提供）

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