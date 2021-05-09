孕媽媽產前產後陷憂鬱！2種量表可自我檢測　共同關心不憂心

▲花蓮縣衛生局發放衛教單張，協助孕媽媽定期做憂鬱篩檢，推廣孕產婦心理健康觀念。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

溫馨的五月是母親節的到來，回想當初在迎接寶寶來臨前，是不是也讓家人及媽媽本人既期待又略帶焦慮？藉此衛生福利部及花蓮縣衛生局製作相關的宣導單張，有產前感覺焦慮與憂鬱的婦女，可以使用心情溫度計量表進行篩檢，而在產後，「愛丁堡產後憂鬱量表」則是媽媽們自我檢測重要工具。希望讓孕產婦重視情緒與壓力問題，也提供孕產婦及其配偶、家人及親友相關徵兆及因應方式。



為營造孕產婦心理健康，衛生局鼓勵產後護理機構對於憂鬱高風險孕產婦，主動關懷與衛教孕產婦，以促進孕產婦心理健康。衛生福利部推薦使用的憂鬱篩檢工具「愛丁堡產後憂鬱量表」，內容包含「我能看到事物有趣的一面，並且笑得開心」、「能欣然期待未來的一切」、「會感到焦慮和擔心」、「莫名感到難過和悲傷」、「我無緣無故感到害怕和驚慌」、「很多事情衝著我而來，使我透不過氣」、「我很不開心，以致失眠」、「我感到難過和悲傷」、「我不開心到哭」、「我想過要傷害自己」等十個問題，請產婦回想在過去一星期中您的感受，然後圈選一個最接近您感覺的答案，若是答案分數加總超過10分，建議近期內再次評估或是找身心科醫師處理，總分超過13分則可能已受憂鬱症所苦，應該立即找身心科就診，簡單量表不用5分鐘，就可以協助判斷自己或家人有沒有產後憂鬱症的可能，是產後憂鬱症最好自我檢測工具。





朱家祥局長說明，從適應身為母親的角色開始，媽媽們面對懷孕後各種身體的不舒服外，從心理的憂懼及焦慮到旁人的建議、指教，讓許多媽媽們承受各種壓力，而身心平衡的母親是健康寶寶的基礎，加強心理層面的支持是可以減少產後憂鬱症的方法之一，所以當有家人發現媽媽有憂鬱症的症狀，千萬不要不好意思，適時的尋找專業的醫療協助，讓家人一同分擔媽媽的壓力，一起陪伴偉大的媽媽，用支持加關心，讓媽媽們產後不憂心。



花蓮縣衛生局結合各醫院婦產科、婦產科診所發放相關衛教單張，門諾產後護理之家、藍田產後護理之家及安提斯產後護理之家則協助每個媽媽定期做憂鬱篩檢，推廣孕產婦心理健康觀念。

如果情緒低落一段時間仍無法改善，甚至持續長達兩星期以上感受壓力等不適，請一定要告訴配偶、親人及朋友協助就醫，亦可撥花蓮縣社區心理衛生中心電話（03）8351885，申請心理諮詢服務，或撥打衛生福利部24小時免付費心理諮詢安心專線1925（依舊愛我）、衛生福利部國民健康署孕產婦關懷諮詢專線0800-870-870尋求協助。

►腦公！你不可以賴帳喔