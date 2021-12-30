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社會 社會焦點 保障人權

啃老碩士情侶弒父棄屍現場曝　警尋人卡關拜土地公下秒驚見死者

記者鄧木卿、游瓊華／台中報導

台中市驚傳弒父棄屍命案，一名在國小擔任警衛的江姓男子，其就讀碩士的女兒夥同張姓男友持榔頭殺害父親，還將遺體掛在機車上，載往太平山區棄屍，機車腳踏墊上血跡斑斑。家人發現江男未回家報案，警方尋人途中一度卡關，期間經過土地公廟，向土地公祈求能協助找到江男，沒多久就在山區產業道路邊山溝發現死亡多時的江男。

江男服務的校方表示，江男隸屬保全公司員工，校方也是接到警方通報才知道江男失蹤，並協助調閱監視器畫面。

▲▼ 。（圖／記者游瓊華攝）

江男的2女兒在12月26日晚間接到父親電話，告知姊姊及其男友欲向其索討金錢後即音訊全無，因姊姊及其男友經常向其父親索取金錢，不從即惡言相向，因擔心父親生命遭受危險故於12月27日至仁化派出所報緊急協尋案。

警方調查江男位置出現在太平山區，並尋獲該機車遭棄置於山區路邊，且腳踏墊染有血跡，經撥打江男手機發現放置於機車置物箱內，研判江男恐遭不測遇害可能性極高。

專案小組為求儘速釐清案情，騎乘機車照著失蹤人可能行經路線沿線找尋線索，都沒尋獲相關事證，搜山途中經過一間土地公廟，便向土地公祈求能協助找到江男，讓失蹤人能平安返家，不久後專案人員於山區產業道路邊山溝發現江男，惟江男已死亡多時。

警方經比對畫面分析研判發現，江男32歲長女及其34歲張姓男友涉有重嫌，員警遂持拘票前往其住所拘提逮人及查扣殺人工具，全案並於警詢後依殺害直系尊親屬罪嫌將犯嫌移送地檢署偵辦。

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