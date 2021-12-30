「安全計畫」難逃家暴碩士女索命　老父才說「有改善」卻遭擊殺

記者游瓊華／台中報導

台中市驚傳弒父棄屍命案，一名32歲讀碩士的江姓女子夥同34歲張姓男友持榔頭殺害老父親，還將遺體掛在機車上，載往太平山區棄屍。台中市社會局表示，江父曾通報家暴，為家防中心服務個案，社會局開案2個月以來共訪視5次。據悉，先前江父曾透露女兒狀況已有改善，未料竟發生憾事。

▲才說「狀況有改善」，老父親遭啃老女兒找男友持榔頭擊殺慘死。（圖／民眾提供）



據了解，每次江女上門要錢不成就會與老父親起糾紛，逼得老父親江男報警處理。社會局獲報後也介入開案訪視江男，社工鼓勵江男聲請保護令，並與江男討論安全計畫，包括變更上下班路線、行車紀錄器及安裝手機報案APP等，卻未能防止憾事發生。

死者江男原在大里一所國小擔任警衛，由於反對32歲女兒和34歲張男交往，父女感情生變，加上女兒和男友雙雙去國外念書，江父不願支付生活費，兩人沒錢只好返台。江女和張姓男友27日晚間11點多，趁父親從學校下班後，3人在校外談判，期間一言不合，張男竟持榔頭猛擊江父頭部，導致江父倒地不起。兩人驚覺事態嚴重，立刻把江男屍體靠在車頭，再騎車載到太平區黃竹山區進德寺附近棄置，江女則騎車在後把風，待棄屍完成後，再一起騎回住處。