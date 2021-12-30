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52歲男打2劑BNT慘淪金魚腦！檢查發現海馬體一片白　證實短期失憶

▲▼南韓一名無慢性疾病的43歲女子接種第1劑輝瑞疫苗後「腦動脈破裂」。（圖／達志影像／美聯社）

▲男子接種完第2劑輝瑞疫苗後慘淪「金魚腦」，喪失短期記憶能力。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名原本在公司聰明能幹的52歲中年男性，他於今年10月8日按照政府建議接種第2劑輝瑞（BNT）疫苗，沒想到之後卻經歷嚴重副作用，不僅發高燒、腹痛、噁心，送醫健康檢查時被驗出血栓症，豈料症狀還是不斷惡化，造成其海馬體受損、喪失短期記憶能力，無法記得5分鐘前發生的事，令其妻子在青瓦台官網悲憤發文。

根據韓媒《世界日報》，一名女子28日在青瓦台官網發起連署，詳述她52歲丈夫接種完第2劑輝瑞疫苗後的遭遇，在10月8日接種完的一周內反覆出現發高燒、腹痛、噁心等症狀，於是10月12日送至一般綜合醫院看診，結果驗出具有血栓症狀，晚間緊急送往大學醫院急診室完成所有檢查。

該名男子隔天照常到公司上班、15日在所有職員下班後昏倒，16日被結束出差行程的其他同事發現昏倒在公司，於是再度緊急送往大學醫院急診室接受CT、MRI、腦脊液檢查，期間出現數秒鐘的癲癇發作症狀，因此追加進行腦波檢查，之後再度送進加護病房反覆接受上述檢查項目。

院方判讀MRI檢查結果，發現男子腦部的海馬迴呈現一片白色，認為恐怕引發喪失短期記憶等障礙，醫師推斷其罹患自體免疫腦炎（autoimmune encephalitis），之後送往一般病房，並聽從教授建議接受1次的利妥昔單抗（莫須瘤，Rituximab）、在復健醫院接受另外3次治療，不過卻還是無法恢復短期記憶能力。

▲▼女子至青瓦台官網連署抱怨。（圖／翻攝自青瓦台官網）

▲女子至青瓦台官網連署抱怨。（圖／翻攝自青瓦台官網）

女子在文中透露，她的丈夫已經無法記得5分鐘前所發生的事，就算家屬到醫院探視他，回家以後馬上撥打電話，她的丈夫還是記不得妻子與家屬是何時來醫院探望的。

女子抱怨，她的丈夫在接種疫苗前其實是一名非常聰明、有能力且在職場上獲得肯定的男性，然而接種完疫苗後卻留下終生的後遺症、永久障礙，喪失短期記憶根本就無法讓男子回歸正常生活，日常起居皆須依靠旁人打理，家庭頓失最重要的經濟支柱，以她自己每月不到200萬韓元的月薪，根本無力負擔超過1000萬韓元的醫院費用、每個月超過300萬韓元的看護費用，以及其他生活費。

文中指出，南韓疾病管理廳在此案中，認為男子出現的副作用與症狀和接種疫苗之間並未存在因果關係。

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