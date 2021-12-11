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新北警停車場被抓酒駕！他不服提行政訴訟：是代駕要我移車

▲▼霧峰警分局轄區今年酒駕車禍17件，警方強力取締1天抓3件醉犯。（圖／警方提供）

▲李姓員警認為自己是在停車場移車，並沒有酒駕犯意。（示意圖／警方提供）

記者陳豐德／新北報導

新北市某警分局偵查隊李姓員警今年11月開車到台北跟朋友餐敘飲酒後，致電找來專業代駕人員，但代駕找不到車子的位置，要員警開車到停車場明顯處，不料遭台北市警方攔下取締酒駕，員警認為自己沒有酒駕犯意，且北市警方攔查地點是在停車場，並非道路範圍，因此拒絕酒測遭舉發，李員不服已提出行政訴訟。

據查證，李姓員警11月2日開車到台北市跟朋友餐敘時，將車子停放在新生高架橋下停車場內，把酒言歡到3日凌晨，員警深知不得酒駕因此找來付費代駕人員，代駕抵達後不知道員警車子停在哪邊，因此打電話要求李員將車子移動到停車場明顯處，就在移動時在停車場內遭警方攔下，並對他實施酒測。

員警所屬分局調查，李員當日是勤餘時間參加友人聚會，酒後致電委請代駕，依事實論斷無酒駕意圖，且代駕人員已到現場，員警仍執意舉發，又舉發地點於停車場內，是否屬道路範圍恐有疑慮，本分局將待李員申訴及行政訴訟結果依法處置，絕不姑息護短。

中山分局交通組則回應表示，新生高架橋下方設置迴轉道，來往車輛多，過去停車場車禍頻傳，因此有許多爭議；經台北市政府會勘後，將新生高架橋下方的停車場列為道路範圍。對於當事人提起行政訴訟，分局表示尊重，後續會提供相關資料供法院審理。

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