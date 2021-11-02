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桃機客運量暴跌9成　貨運逆勢竄升25%全年可望創新高

▲疫情之下桃機貨運量逆勢竄升。（圖／桃機公司提供）

▲疫情之下桃機貨運量逆勢竄升。（圖／桃機公司提供）

記者許維寧／台北報導

受新冠肺炎疫情影響，桃園國際機場今年一至九月間客運量大減，出入境旅客相較去年同期大降9成。但貨運則逆勢竄升，一至九月間較去年同期成長25.3%，全年貨運量預估上看280萬公噸，可望再創歷史新高。

桃機公司統計，今年持續受到新冠肺炎疫情影醒，一至九月間入出境旅客為68萬794人次，較去年同期減少90.5%；航機起降7萬6974架次，亦較去年同期減少16.0%。唯獨貨運量表現搶眼，受惠於航空貨運需求，今年一至九月間每個月均比去年同月表現亮眼，今年一至九月已超過207萬公噸，較去年同期165萬公噸增加25.3%。

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另外數據也顯示，亞洲鄰近國家機場貨運量相較去年亦提升，其中以日本東京成田機場今年貨運成長幅度達38.21%為最高，其次則為桃機，再者為新加坡樟宜機場24.4%。桃機公司表示，展望第四季為傳統貨運旺季，全年貨運量預估上看280萬公噸，有機會再創歷史新高。

▲疫情之下桃機貨運量逆勢竄升。（圖／桃機公司提供）

▲桃機貨運量今年成長幅度於東亞主要機場中排名第二。（圖／桃機公司提供）

桃機公司表示，預計在5G等遠距商機持續帶動高科技產品出口，加上歐美耶誕及新年假期將至，海運塞港缺櫃缺工狀況未有緩解，「貨物由海轉空」轉單效應持續、以及國籍航空陸續引進貨機擴大運能等因素影響下，貨運熱絡持續成長。

桃機公司預估，2021年疫情影響跨國商務和旅遊需求，今年旅客數預估在100萬人次以內。另依據國際機場協會（ACI）及國際航空運輸協會（IATA）所發布預測，全球航空載客量有望從谷底回升，預期國際旅客量可望於2024年恢復疫情前水準，但復甦程度仍取決於國際疫情趨勢、各國邊境管制與疫情管控配套措施。

預測也指出，各地區復甦情勢有所不同，亞太地區2021年上半年平均國際客運量僅為2019年同期5%，包含桃園機場在內等主要亞太國際機場復甦速度將較國內航線機場緩慢。

▲疫情之下桃機貨運量逆勢竄升。（圖／桃機公司提供）

▲桃園國際機場持續維持高規格清潔消毒，維護邊境安全。（圖／桃機公司提供）

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