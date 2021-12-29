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台南警方破獲囂張販毒集團！逮7人起出1020包毒咖啡、2把手槍

▲台南市警少年隊會同刑大及永康等6個分局，28、29日發動查緝行動，破獲持槍販毒集團，逮獲7人，起獲新興毒品咖啡包及果汁包成品1020包、手槍等槍械毒品一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警方28、29日展開查緝行動，破獲持槍販毒集團，逮獲7人，起獲新興毒品咖啡包及果汁包成品1020包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警少年隊會同刑大及永康等6個分局28、29日展開查緝行動，破獲持槍販毒集團，逮獲7人，起獲新興毒品咖啡包及果汁包成品1020包、一粒眠4顆、未分裝含安非他命及愷他命成分之半成品1包及2把手槍等槍械毒品一批，全案訊後依毒品、槍砲罪嫌送辦。

警方說，市警少年隊於半年前接獲線報，指稱台南有一個由綽號「有哥」為首的7人販毒集團，長期流竄在永康及新化地區，他們販賣毒品的對象遍布各年齡層，甚至包含未成年人，有些人買到毒品咖啡包之後，便迫不及待地在路旁摻水喝了起來。

警方長期跟監蒐證，近期見時機成熟，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，偕同市刑警大隊、永康、新化、歸仁、第一、三、六分局，於28及29日兵分多路，分別前往7人住處實施拂曉拘提，多數對象甚至在睡夢中就被警方人贓俱獲。

▲台南市警少年隊會同刑大及永康等6個分局，28、29日發動查緝行動，破獲持槍販毒集團，逮獲7人，起獲新興毒品咖啡包及果汁包成品1020包、手槍等槍械毒品一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次搜索共計查獲新興毒品咖啡包及果汁包成品1020包、一粒眠4顆、未分裝含安非他命及愷他命成分之半成品1包、封口機3台、安非他命吸食器2組、電子磅秤1組、夾鏈袋1批、交易現金6萬餘元，搜索時更有額外斬獲，查獲非制式手槍2把、手槍彈10顆、步槍彈18顆及手槍彈匣3個，查緝成效斐然，全案經初步偵訊，依毒品及槍砲罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警少年隊會同刑大及永康等6個分局，28、29日發動查緝行動，破獲持槍販毒集團，逮獲7人，起獲新興毒品咖啡包及果汁包成品1020包、手槍等槍械毒品一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局長方仰寧表示，毒品對青少年戕害極深，這次能破獲這批毒品來源及槍枝，實屬難能可貴，雖然台南市地域性相對其他直轄市較為單純，但是警方仍是兢兢業業、克盡職責，積極追溯毒品源頭，期能淨化本市生活環境，讓青年學子能夠安心學習成長，成為社會將來的中堅力量！

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