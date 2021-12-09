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前房仲賣「小白機」洩1.75億筆個資　受害名單赫見扁馬蔡3元首

▲▼新北地檢署。（圖／記者陳雕文攝）

▲新北地檢署外觀。（圖／記者陳雕文攝）

記者黃哲民／台北報導

新北市1名曾任房仲業務員的男子溫俊偉，從2019年起以每套7000元到5萬餘元價格，向同行兜售俗稱「小白機」的個資查詢軟體，新北地檢署今年指揮刑事警察局循線查獲，驚見溫男所賣軟體內含1.75億筆民眾個資，扁、馬、蔡3位國家元首的個資也一覽無遺，溫男卻辯稱軟體是「撿」到的，僅坦承共賣出65萬餘元，檢方今依《個人資料保護法》起訴溫男。

「小白機」正式名稱為「People系統」或「Archivarius3000程式」，蒐羅國內2300萬人個資，包括姓名、性別、生日、電話、住址與身分證字號。據悉，這套資料庫在房仲圈流傳已久，主要用來開發隱性客戶，還有小型房仲拿來比對大型連鎖同業公布的售屋廣告，縮小屋主身分範圍打電話試探，找到賣家直接勸說搶客，甚至房仲之間會交流擴充資料，使資料庫檔案越來越多。。

本案疑因委託售屋的屋主接到其他房仲請求委託的電話，覺得被騷擾加上不解個資為何外流，所以向警方報案。刑事局報請新北檢檢察官姜長志指揮偵辦，今年（2021年）4月查獲曾做過房仲業務員的溫男，他坦承以每套7000元到1萬5000元不等價格替人安裝「小白機」，若買家沒有筆電可用，他也代購筆電安裝到好，一條龍服務收費5萬餘元，但不提供資料庫後續更新。

檢警查閱溫男的出售的檔案庫資料，驚見居然有陳水扁、馬英九與蔡英文3位總統的個資，以及許多政府高官的住家、電話，由於許多個資是重複的，資料總筆數多達1億7500萬筆，引起國安高層重視，希望查明來源。

溫男到案一度被羈押，他否認設計這套資料庫，辯稱從房仲公司離職前，在公司電腦裡「撿」到這個程式，覺得好用就帶走，他也否認賣出幾百套，僅避重就輕承認檢警找到的買家件數。

檢警今年8月同步搜索雙北與桃園共105處房仲辦公室、住家，並約談62人到案，據悉，有房仲業者不服氣被搜索，抱怨：「對面（同業）也有在用，你們怎麼不去抓！」

檢方清查後，認定溫男共賣出50套、得款65萬餘元，溫男對此都認罪，已在今年6月交保。檢方今依《個資法》非法蒐集處理利用個人資料罪嫌起訴溫男，替溫男撮合資料庫買家的1名林姓男子，也被起訴並聲請簡易判決處刑，而50名向溫男購買「小白機」的房仲業務員所涉刑責，另案偵辦中。

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