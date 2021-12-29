「窮人都先看標價！」客人1動作櫃姐看破不會買　網：慘了完全命中

▲第一個看標價的人通常不會買？（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者黃可昀／綜合報導

有經驗的櫃姐一眼就能看出客人會不會買嗎？一名網友聽櫃姐好友說，經過她多年的服務經驗發現，通常客人進來第一個舉動，就能看出對方今天會不會消費，而這個小動作無意間也透露了自己財力。網友看完驚呼，「真準！簡直在講我。」

原PO在PTT表示，這名女性好友在精品服飾擔任櫃姐多年，每天看客人來來去去，也歸納出一套「觀察客人是否會消費」的技巧，結果發現「只要客人一進來就翻找價格標籤，通常都是窮人或買不起的人」，因為客人最在意的是價格，而不是喜不喜歡，這類型的客人她就不會花太多時間推銷，「各位怎麼看？」

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▲網友認為櫃姐判斷方法有道理，但不是絕對。（示意圖／記者張一中攝）



很多網友被說中，紛紛留言「算有道理，如果他是高價精品幾乎正確」、「櫃姐自己就窮人啊」、「蠻中肯的，因為我都會看」、「窮人何苦為難窮人QQ」、「對欸我真的不會買」、「慘了被完全命中，不過我找標籤是看產地XD」、「看標籤的是窮人，不看標籤的是傻子。」

不過網友也點出，這套標準不適用每位客人，有錢不代表揮霍，即使貴婦購物前也要先知道價格，「看價格只是要知道大概range，你總不可能要買件衣服預算百萬內」、「我想買才會看標價，不想買根本不會看」、「有錢人很精好不好，除非暴發戶」、「遇過的黑卡客人都很低調，千萬不要以貌取人。」