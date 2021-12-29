8月大女嬰慘被爆摔亡！二寶媽「生不出兒子」殺女：日子過得很苦

▲二寶媽狠殺小女兒。（示意圖／免費圖庫pixels）

記者鄭思楠／綜合報導

「因為我沒有生兒子，公公婆婆對我不好，也不管孩子，我的日子過得很苦，就不想活了，」許茹說。為了發洩對公婆的不滿，她給8個月大的小女兒餵奶之後，咬傷她全身二十餘處，抓著她的雙腿摔向床頭。等丈夫回到家，發現小女兒已失去生命徵象，立即報案。

據《九派新聞》報導，許茹今年31歲，出生於甘肅省蘭州市，國小文化，沒有工作，和丈夫王強結婚已經6年。夫妻倆的大女兒已經4歲，2020年8月又生了一個女兒。

據知情人表示，夫妻二人平時關係一般，會吵架、打架，許茹的婆婆比較嘮叨，她們婆媳一直關係不好。另外一名知情人則稱，「許茹的精神多少有些問題，平時很邋遢，不收拾家務，管孩子也是隨著她的性子，心情好時對孩子疼愛有加，心情不好時不管不顧。」

4月8日，事發前一天，丈夫王強收到大女兒老師的消息，說孩子在幼兒園沒人接，夫妻倆的電話都打不通。王強趕緊給嫂子打電話，請她幫忙把大女兒接回家。

王強說，當晚7點多，他回到家，見家里特別亂，妻子在床上躺著，小女兒在床上玩。他沒說什麼，把家裡收拾整齊後，晚上9點多對許茹說，「我走之後妳把兩個娃照顧好，要是老師再打來電話說娃沒人接，我可收拾妳呢。」妻子笑著沒說話，他便打車出門了。

4月9日上午，許茹在家給8個月大的小女兒餵奶，「因為我沒有生兒子，公公婆婆對我不好，也不管孩子，我的日子過得很苦，就不想活了。」她供述，餵完奶後，越想越氣，就在小女兒左臉上扇了幾下，又在後心處拍了幾巴掌。

孩子哭了，她還是很生氣，又咬孩子的腿、屁股、背、胳膊、前胸。咬完後，許茹提起小女兒的腿摔在床上，令孩子頭撞到木質床頭。之後，許茹便把小女兒放在床上東側靠窗的位置趴著睡了，給她蓋上毛毯。

打完小女兒還沒解氣，許茹又把大女兒打了一頓，揪了她的胳膊和腿。打完後，就把她帶去學校了。許茹說，送完大女兒回到家，看到小女兒還在床上趴著睡，嘴裡、嘴邊有未消化的奶。她把小女兒抱起來，放到床邊平時她睡的位置，自己靠窗子睡下了。

當晚，等王強趕回家，看見妻子躺在床上，小女兒也蓋著被子躺在床上。他叫了兩聲孩子的名字，孩子沒有反應，掀開被子看到孩子身上有很多牙印，左耳旁也有淤青，趕緊摸了一下孩子的額頭和頭頂，發現都是冰的。他把手指放在鼻子處，沒有感覺到呼吸，孩子四肢已經僵硬了，「我當時已經確定孩子沒有生命徵象了。」

經鑑定，被害女嬰為外力致其左面部碰撞到鈍性物體，胃內容物反流導致吸入性窒息死亡。外傷性蛛網膜下腔出血，加速其死亡過程。甘肅省蘭州市中級人民法院近日判決，被告人許茹犯故意傷害罪，判處有期徒刑15年。