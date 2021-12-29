正妹治療師穿比基尼逛大街　鄉民晃暈求救：I need help

▲正妹治療師Jocelyn登上PTT表特板引起討論。（翻攝自IG@jocelynnno）

圖文／鏡週刊

PTT鄉民日前在表特板分享一名正妹職能治療師的多張美照，她不僅擁有漂亮臉蛋，身材也很逆天，鄉民們紛紛蓋樓卡位，盼人能神出治療師的社群帳號，而神通廣大的鄉民沒有讓大家失望，馬上送上IG帳號。當事人得知自己登上表特板後，也發限時動態低調回應了。

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鄉民28日以「台灣治療師」為題，一口氣在表特板分享超過10張片，主角是一名治療師，除了她身穿白袍在耕莘醫院新店院區內的自拍外，也有其出遊、運動不同場合下的各種美照。其中一段影片錄下她穿著粉紅色比基尼走在大馬路旁，姣好身材展露無疑，鄉民直接認出地點是在花蓮臺九線166公里。

美照連發讓鄉民們招架不住，直接留言求救「我肯定需要接受治療」、「I need help」、「想被大大的治療」、「gif同手同腳」、「戀愛了」；不久治療師的IG帳號就被神到，不少人也出面指認有看過她，「門：jocelynnno」、「我朋友的高中同學欸…」、「哇噻！老同學居然在這裡看到！」、「看過本人，圖人相符」、「朋友之前的曖昧對象」。

▲爬山、踏青時的裝扮也難掩好身材。（翻攝自IG@jocelynnno）

對於自己突然在PTT掀起一陣討論，Jocelyn治療師也透過IG限時動態低調回應，「謝謝各位…我玻璃心留言就先不看了。」



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