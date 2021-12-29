空手道團5人「Ct值偏高」難定序　羅一鈞：同一群聚應該都是Omicron

記者嚴云岑／台北報導

我國空手道團自哈薩克返國，已有13人染疫、當中7人確認為Omicron。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，餘下6人有5人Ct值偏高，從29~34均有之，應該無法成功定序，僅剩下案17014還在定序中。雖有5人無法定序，但羅一鈞也強調，這就是一起群聚案件，感染源也是來自同一國家，都會按照Omicron感染來處理。

我國空手道團22人前往哈薩克進行空手道競賽，返國都在集中檢疫所完成14天檢疫，到目前為止已經有13人染疫，而且當中有7人已經確認感染Omicron變異株。

染疫13人當中，大部分完整接種2劑新冠疫苗，僅有2人只打了1劑，而該團11月出國比賽時國內尚未開放第三劑接種；相關檢討有提出提供代表團選手第三劑疫苗間隔縮短相關事宜，莊人祥昨表示，會提ACIP專家委員會討論。

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空手道選手染疫事件爆發後，有專家就建議未來運動選手出國前2~3週應先打加強劑，如果有打第四劑規劃也應列入優先接種對象。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，目前都在研議中，基本上希望有出國比賽規劃前，能夠比較早來打加強劑。

今日新增14名境外移個案中，又有1名機師遭突破性感染。羅一鈞也公布機組員疫苗接種數據，機師第二劑接種率達99.7%、空服員99.8%，第三劑機師接種率18.5%、空服員24.5，會持續請民航單位督導，請航空公司讓第二劑接種間隔滿5個月的機組員盡快接種第三劑疫苗。