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童年創傷容易愛上「病態情人」　心理師剖析12案例教調整基本功

▲兩性,感情,情侶,戀愛,吵架,失戀。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲童年的創傷和模式，很容易讓人們愛上「病態情人」且陷入循環。（示意圖，非當事人／翻攝PAKUTASO）

記者林育綾／綜合報導

童年的創傷，很容易讓人們愛上「病態情人」！臨床心理師黃惠萱提到，很多人試圖彌補童年時的匱乏，也誤認為那些匱乏可以在伴侶身上獲得，而不斷重複類似的循環。她分享12種病態情人的故事，「這不只是她們的故事，也是我們的真實經歷。」更提供實用的「自我調整基本功」與「關係藍圖」，幫人擺脫悲劇循環。

黃惠萱撰寫《愛情創傷來自童年創傷》一書，由寶瓶文化出版發行。書中提到，由於童年的傷，人們太過熟悉、太早吸收進我們的呼息與血液裡，甚至可能是唯一知曉的親密互動方式，以至於人們會誤以為那是愛，又或者試圖彌補童年時的匱乏，誤認為那些匱乏可以在伴侶身上獲得，卻反而讓我們更容易愛上「病態情人」。

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▲女友,失戀,分手,哭（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲有些人試圖彌補童年時的匱乏，誤認為那些匱乏可以在伴侶身上獲得。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

他在書中分享12種病態情人的故事，包括憤怒情人、控制情人、媽寶情人、競爭情人、綠葉情人、冰箱情人⋯等，每篇都有「心理師的剖析」、「心理師給親愛的女孩」的專業建議。書中還附上「關係角色自我檢核表」，讓讀者查看自己的狀態是「受害者、拯救者、加害者、局外人」，進行調整與自我療癒。

在12個故事當中，可以看見童年和家庭的影響，容易被人們複製到親密關係中，形成惡性循環。例如有一名女孩，曾是被家人嚴苛對待的「受害者」，原本期待男友可以成為自己的「拯救者」，沒想到後來對方卻成了對自己暴力相向的「加害者」。

還有愛上「媽寶情人」的女孩，原本是期待被照顧的「受害者」，以為那位樂觀、耀眼的男友可以成為「拯救者」；沒想到長久相處，自己成了男友的「拯救者」。

▲兩性,感情,情侶,戀愛,吵架,失戀。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲心理師建議，從「停止威脅自己」開始。（圖／翻攝PAKUTASO）

黃惠萱提出幾個方法，帶領讀者一步步覺察和改變，首先從「停止威脅自己」的內在語言開始，清理生命中的黑暗史，重新解讀關鍵經驗；也回溯愛情史，對照原生家庭互動，找出規律；接著增進自我觀察，練習「平衡」且「全面」地認識自己。

還有練習對他人和對自己說「不」，在與他人的互動中，練習「停止」回應；減輕「權威」與「自我中心」濾鏡，練習用「新的方式」說話，用說話劃出界線，說出自己真正的心意。讓「新回應」幫你擺脫受害者角色，放下拯救者角色，讓彼此都做自己。

黃惠萱在書中搭配每個案例故事，都有詳盡說明，幫讀者能更以宏觀的角度去看，還有許多「療癒金句」。例如，剛從一段被欺騙的關係裡清醒，她提到「如實地接納自己」是最重要的一步，「接納自己曾經愛過、接納自己沒看見某些事實、接納自己因惡人而受傷，不要把被辜負、受傷的自己丟下。承認那些令人難受、難堪的過往，好好療傷。也許有機會，妳會發現心裡還有更多被排斥在外的自我，需要妳真誠擁抱。」

▲▼《愛情創傷來自童年創傷──走出受害者、拯救者、加害者的陰影與複製》（圖／寶瓶文化）

▲《愛情創傷來自童年創傷──走出受害者、拯救者、加害者的陰影與複製》由寶瓶文化發行。（圖／寶瓶文化）

▼12種病態情人列表

憤怒情人：常化身為失控、狂怒的綠巨人
控制情人：讓人感到窒息、想逃的愛
媽寶情人：她總是照顧他，他何時才會長大？
競爭情人：競爭是為了證明自己值得被愛
綠葉情人：她喜歡，也擅長幫助和「成全」別人
冰箱情人：她從小就習慣一個人
依賴情人：若結婚，她要媽媽與她一起住
無實情人：因他有個「不能輸的父親」
雙面情人：不能被知曉的性愛成癮
點心情人：男友只能在星期三與她約會
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