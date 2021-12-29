擁護憲法才能考演藝經紀人　馬曉光：都主張一個中國有什麼衝突？

▲慶祝中共100周年表演活動《偉大征程》。（圖／ETtoday資料圖）

記者魏有德／綜合報導

大陸文旅部24日公布修訂後的《演出經紀人員（演藝經紀人）管理辦法》，報考證照資格包括擁護中華人民共和國憲法等，港澳台民眾需報考者適用該辦法，引起外界關注。對此，大陸國台辦發言人馬曉光強調，「我們的憲法和台灣有關規定都主張一個中國，有什麼衝突？」

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

馬曉光指出，對於兩岸之間的政治分歧，完全可以求同存異，進而達到聚同化異，「問題的關鍵就是民進黨當局不要做出為難台灣藝人的事情。」

根據新出爐的演藝經紀人管理辦法，要獲得考照資格需具有中華人民共和國國籍；「擁護中華人民共和國憲法，具有良好的政治素質、業務水平和道德品行」；具有高級中學、中等專業學校以上學歷； 年滿18歲，具有完全民事行為能力的自然人等4項條件，港澳台民眾則適用該辦法。

外界質疑，新辦法的嚴格規定會造成台灣青年赴陸就業意願降低，甚至在生活上帶來困擾，對此，馬曉光指出，演出經紀人資格認定自2006年開始實施，在大陸從業的台灣同胞可以自願報考，與大陸人員享受同等待遇，「這項政策體現了我們同台灣同胞分享大陸發展機遇的真誠意願。」

馬曉光強調，職業資格認定考試的大門依然向台灣同胞敞開，歡迎符合報考條件的台灣同胞參加演出經紀人資格認定考試，「我不能理解的是，既然來大陸發展為什麼不遵守大陸的法律？如果民進黨當局要以此為藉口搞政治操弄，去刁難這些來大陸發展的台灣同胞，那責任完全在他們。」

