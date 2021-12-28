快訊／Keanna對戰謝和弦首嚐敗績　踹門夾傷新歡莉婭遭判拘役

▲Keanna戴一軒（左）告贏前夫謝和弦與莉婭（右）獲賠120萬元，卻因踹車門夾傷莉婭，被判拘役10天。（圖／翻攝自Instagram／keanna_taiyh）

記者黃哲民／台北報導

歌手「阿扣」謝和弦與前妻Keanna戴一軒離婚前，就公開認愛新歡莉婭陳莉涵，備受抨擊，他和莉婭雖修成正果結婚，但也因離婚前和莉婭開房過夜等侵犯配偶權行為，被判須連帶賠償戴一軒精神慰撫120萬元確定，他告戴一軒涉嫌竊盜等罪也不起訴，不過戴一軒在雙方訴訟交鋒中首嘗敗績，她因踹車門夾傷莉婭手腳，今被新北地院依傷害罪輕判拘役10天，得易科罰金1萬元。

謝和弦與戴一軒鬧翻主因，是戴一軒於2019年12月舉報謝和弦涉吸食大麻毒品，謝和弦被送辦後，跟戴一軒徹底撕破臉、互揭瘡疤，謝和弦並公開認愛新歡莉婭，牽手同遊放閃、開房過夜，甚至不管自己仍是有婦之夫，向莉婭求婚秀婚戒還拍婚紗，更罵戴一軒不肯離婚，「像水蛭一樣」等語。

短短幾個月，雙方勢如水火，從放話進而互告。本案源於謝和弦指控戴一軒涉嫌竊盜、侵占等罪，去年（2020年）7月雙方到新北地檢署開完庭，在地檢署外又爆發衝突，莉婭把謝和弦推進計程車想解圍，但她自己剛坐進車內，戴一軒涉怒踹車門洩憤，尚未坐妥的莉婭沒躲開，遭車門夾傷手腳，氣得下車理論並告戴一軒涉嫌傷害。

戴一軒否認推車門或踹車門，檢方勘驗街道監視畫面，訊問計程車司機與在場處理的法警，認定戴一軒用右腳踹車門導致莉婭受傷，起訴她涉犯傷害罪嫌。陪戴一軒出庭的黃姓女經紀人反控莉婭抓傷她的前胸，檢方認為證據不足，將莉婭不起訴。

戴一軒於審理時仍舊否認踹門傷人，莉婭則始終沒出庭，法官認定戴一軒犯行屬實，可是莉婭傷勢也僅有一小塊瘀青，今依傷害罪輕判戴一軒拘役10天、得易科罰金1萬元，可上訴，這也是雙方歷次訴訟交鋒，戴一軒首嘗敗績。

本件傷害案審理期間，謝和弦告戴一軒的竊盜等案都不起訴，2人已簽字離婚，莉婭今年（2021年）4月與謝和弦登記結婚，上月（11月）po文向戴一軒道歉「搶了妳老公」，幾天後，高院二審審理戴一軒告2人連帶求償案，判謝和弦與莉婭應連帶賠償精神慰撫120萬確定。