合租老公寓遇到年獸！情境喜劇「四房一廳兩衛浴」高雄登場

▲高雄在地新銳劇團「響座劇場」推出情境喜劇《四房一廳兩衛浴》。（圖／響座劇場提供）

記者林育綾／綜合報導

高雄在地新銳劇團「響座劇場」推出情境喜劇《四房一廳兩衛浴》，即將在明年3月於駁二正港小劇場登台演出，取材自莎士比亞四大悲劇的角色特性，改編成喜劇，劇中是你我身邊週遭可見的小人物，合租老公寓「四房」，在裡頭遇到了不可能遇見的「年獸」本人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《四房一廳兩衛浴》劇中角色都是你我周遭可見的小人物。（圖／響座劇場提供）

響座劇場去年曾在衛武營繪景工廠演出魔幻親子劇《親愛的魔神仔》，如今推出新作《四房一廳兩衛浴》，團長及製作人黃琦勝說，「看清一個時代的樣貌需要智慧，而直面那個時代的荒誕後選擇大笑出聲則需要勇氣。莎士比亞看似離我們非常遙遠，感覺很文學很藝術，但其實在當時是最通俗也最具批判性的作品。」

他也說，「現代社會充滿壓力，需要一點笑聲，也需要批判的勇氣，藉由莎士比亞筆下的角色描寫現代社會當中許多無奈與荒謬後，和觀眾一起找尋幽默的回應，是我們想要與觀眾建立的浪漫的約定。」

▲▼《四房一廳兩衛浴》劇中角色都是你我周遭可見的小人物。（圖／響座劇場提供）



《四房》劇中角色都是你我周遭可見的小人物，故事描述他們在合租的老公寓中，遇到了不可能遇到的「年獸」，在一連串毫無意義卻讓人耗盡力氣的怪異事件中，該如何在命運的嘲諷與戲謔下全身而退？而該劇集結國立中山、樹德表藝科系出身的優秀演員，與表演教學經驗豐富的彭漪婷老師共同演出。