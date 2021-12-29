　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1月起老舊機車報廢「加1動作」至少拿3300元　最新優惠補助出爐

▲家中若有老舊機車已不堪使用、很耗油、或是定檢時會出現不合格值，建議早早將高污染之老舊機車辦理報廢，不但能改善空氣品質，又能抽大獎。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲環保署鼓勵民眾將老舊燃油機車淘汰。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者許展溢／台北報導

環保署今（29日）下午召開預告「淘汰老舊機車補助辦法」草案記者會，自111年1月1日起，補助民眾淘汰老舊機車每輛新台幣2000元，補助申請方式採「線上辦理」，加上報廢回收有300元，可拿2300元，若再換購電動機車，會取得一張「碳權」憑證，至少會再獎勵1000元，能獲3300元。

空保處長蔡孟裕說，自109年起鼓勵民眾淘汰96年6月30日前出廠的老舊機車，已近122萬輛淘汰，減少了四分之一的老舊機車數量，少14%的機車排放量，對於空品改善有正面效益，但老舊機車仍有354萬輛，考量老機車污染排放高，有持續鼓勵淘汰老舊機車之必要，規劃補助車主淘汰老舊機車每輛2000元，預估明年能淘汰60至70萬輛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

外界抨擊淘汰老舊機車換2000元，也可能去買七期燃油車不環保，蔡孟裕強調，七期排放量還是遠小於四期，且接下來2年主要目的為淘汰四期車，同步採補助措施，盼「加速空汙減量」，又能減少私人運具，鼓勵大眾運輸。

▲▼各部會、地方政府電動機車優惠措施。（圖／記者許展溢攝）

▲各部會、地方政府電動機車優惠措施。（圖／記者許展溢攝，下同）

另外，環保署指出，汰換燃油機車為電動車具減碳效益，依照109年3月27日訂定審查開發行為溫室氣體排放量增量抵換處理原則，每部老舊機車汰換為電動機車約有2.3噸二氧化碳當量減碳效益，開發單位可用於溫室氣體增量抵換，也就是民眾汰舊新購電動車，給予「碳權」，透過屆時設立的平台，讓車主、所需碳權的企業進行交易，但到底價格多少跟詳細規劃還在研議。

只是汰換電動車誘因何在？環管處處長蔡玲儀說明，2.3噸對開發單位有吸引力，建議企業未來每輛不能以低於1000元收購，收購是開發單位提出，只是要先讓民眾知道，換成電動車會換得一張憑證，進而了解到減碳效益。

▲▼環保署空保處處長蔡孟裕（左）、環管處長蔡玲儀（右）。（圖／記者許展溢攝）

▲蔡孟裕（左）強調接下來兩年目的是將老舊機車淘汰掉。蔡玲儀（右）說，換購電動車至少還會再補助1000元。

蔡玲儀提到，若開發單位收購金額過低，環保署會啟動補助，最差的狀況，不排除自行獎勵民眾1000元，只是憑證就要歸還保署，不過，此情況研判不會發生，因開發單位有需求，以近1年通過環評的有60萬噸需求，很有可能開發單位會提出比1000元還高來的金額收購。

淘汰老舊機車補助期間為111年1月1日至112年12月31日止，民眾只要於補助期間完成老舊機車車籍報廢及車體回收，於補助辦法發布後，就可以至環保署指定網站申請補助。蔡孟裕提醒，補助期間「新購電動機車」，取得的所有事實證明 ，要保存2年，這些資料將以備未來所需。

►Jo Malone香水打折了！低至1452元快搶

ET快訊
機車報廢「加1動作」可拿3300！　最新優惠補助出爐
鹿希派將離開台灣！　吳宗憲沉痛證實「新落腳處」
快訊／台中嚴重車禍！　女騎士「大腿變形」無生命跡象
北市生育獎勵金再加碼！　最高領3萬
酒駕撞碎一家4口！　重傷父女3人現況曝光
「千億身家」林瑞陽凍結26億沒差？　律師：2個月商業帝國就垮
新北男與妻激情一半「馬上風亡」！　4天前才打BNT
快訊／徐若瑄「攻蛋開唱」夢碎、代言遭撤？　經紀公司回應了
快訊／foodpanda大當機「無法點餐」！　業者回應了
吳宗憲氣譙鹿希派：傻B！　「站路邊抽大麻」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

同事嫌餐點貴拒吃...「一聽老闆買單」馬上搶！她愣：不要臉

她抱怨好市多咖啡非「淺烘焙」　網友見手沖畫面全傻眼

食農教育法草案過初審！　陳吉仲吐內心感動：有母法才能編預算

今年「酒駕死亡車禍」增近1成　高雄最多！10個月內261人死於酒駕

1月起老舊機車報廢「加1動作」至少拿3300元　最新優惠補助出爐

Delta＋Omicron＝Delmicron？　羅一鈞澄清：無此變異株

到職一禮拜！識別證遺失「慘賠1000」...他嫌貴　網噓爆

明年一、二月「疫情大流行」？陳時中2點分析：已經看得到

2021「台灣1件事改變最有感」　鄉民爆淚：回不去了

單親媽「硬生下弟弟」逼她養！等16歲丟軍校　女大生心累：好自私

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

《華燈初上》危機篇預告

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

客開條件「月給20萬+房車」包養　20歲酒店妹秒拒絕：年紀差太多

被插隊氣瘋怒朝對方吐口水引戰　2人互毆他倒地轉身抄球棒逆轉！

瑞莎遭家長指控斂財「8選手集體解約」　挺31週孕肚心碎：我不收費教所有孩子

同事嫌餐點貴拒吃...「一聽老闆買單」馬上搶！她愣：不要臉

她抱怨好市多咖啡非「淺烘焙」　網友見手沖畫面全傻眼

食農教育法草案過初審！　陳吉仲吐內心感動：有母法才能編預算

今年「酒駕死亡車禍」增近1成　高雄最多！10個月內261人死於酒駕

1月起老舊機車報廢「加1動作」至少拿3300元　最新優惠補助出爐

Delta＋Omicron＝Delmicron？　羅一鈞澄清：無此變異株

到職一禮拜！識別證遺失「慘賠1000」...他嫌貴　網噓爆

明年一、二月「疫情大流行」？陳時中2點分析：已經看得到

2021「台灣1件事改變最有感」　鄉民爆淚：回不去了

單親媽「硬生下弟弟」逼她養！等16歲丟軍校　女大生心累：好自私

「沒台灣，世界會停止運轉！」她列超狂5實例　網跪：很多隱藏冠軍

吳宗憲此生最恨毒、賭…他19年前也碰了！　澳門豪賭3300萬被起底

崔宇植、金多美終於親了！《那年，夏天》4種深吻超心動　收視狂飆

陽明私募股69.74萬張元月3日開始公開發行與交易　官股多數不會出售

邱偲琹曝「錯過一段完整的友誼」　石知田《花知道》真實身分超毛！

永達「紅包愛」累計扶助2.1萬弱勢！　募集破千萬善款

台灣設計展在嘉義　市立棒球場周邊停車延後收費

進口乳膠墊藏4公斤大麻！　收毒包裹的竟是補習班英文女師

陳思宇發聲斥閃辭抹黑　「我深愛黨」今年募款盡心盡力

同事嫌餐點貴拒吃...「一聽老闆買單」馬上搶！她愣：不要臉

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

生活熱門新聞

陳玉珍情路坎坷　自爆9年沒做愛背後原因

好市多買65吋電視「搭公車扛回家」很寒酸！網卻推爆

車主亂停車　還寫字嗆：你動我告

小粉紅月薪3000很驕傲　館長驚：在台灣會死耶

孔二小姐「極密千萬遺產」曝光！　沒人繼承恐充公

波蘭正妹5歲就說「我是台灣人」　回憶在台時光淚崩

「瑞莎妳給太多了啦！」資深公關幫喊冤

今變天2地區有雨！冷空氣明接力陪跨年　連假天氣曝

交部修法重罰酒駕！交長曝3方向

血型決定你愛喝哪種「咖啡」

「存錢玩交換禮物」被全班嘲笑：我討厭聖誕節

尾牙吃漢來！1人繳300「一堆女同事放棄」　內行秒懂

高中運動褲改窄「緊到脫不下來」！　2照狂掀回憶殺

4星座跨年小心破財　第3名下班快回家！帶這物擋煞

更多熱門

相關新聞

診所開幕接受預約　中醫不會申報健保挨告

診所開幕接受預約　中醫不會申報健保挨告

黃姓中醫師去年在台北市信義區新開中醫診所，風光開幕並舉辦預約送驚喜活動，結果被健保署調查發現，黃醫開幕當月的看診名單，有近30人沒有實際看診，診所涉嫌詐騙2萬多元健保補助，裁罰停業3個月並移送法辦，但台北地檢署調查認為，黃醫是真的不會操作健保申報系統，且已繳回溢領，並不是有意詐騙，29日將黃處分不起訴。

只要40萬就能入手的TOYOTA電動車

只要40萬就能入手的TOYOTA電動車

Volvo電動休旅未上市即完售

Volvo電動休旅未上市即完售

即／楊蕙如涉詐賽事補助上百萬　母女3人遭搜索

即／楊蕙如涉詐賽事補助上百萬　母女3人遭搜索

今年1-3月PM2.5濃度飆升！環保署：少雨

今年1-3月PM2.5濃度飆升！環保署：少雨

關鍵字：

環保署電動車淘汰老舊機車補助報廢回收碳權污染量蔡孟裕蔡玲儀

讀者迴響

熱門新聞

王子、郭雪芙爆熱戀「IG同步發聲」

陳玉珍情路坎坷　自爆9年沒做愛背後原因

直擊《木曜》溫妮當街激吻熊抱！

直擊王子路邊「激吻撫摸郭雪芙」

郭雪芙、王子驚爆熱戀！

「同志天菜」主持人爆9年婚變！

陳松勇料到會爭產：爸爸保護妳

溫妮認了交往「億級男友」！

蝦皮店到店「取消0元免運」！網見價格笑了：還是賺

快訊／吳宗憲來了！給鹿希派大擁抱

一線主播搞車震　驚天八卦嚇歪許聖梅

張庭夫妻出事爆26億資金遭凍結　林瑞陽首發聲

陳松勇二弟氣「從來不講哥哥狀況」！對遺產沒半句話

狠愛演牛排影片被指像艾莎門　親上火線反駁

人妻太寂寞「求尪納妾」他連娶3個

更多

最夯影音

更多
大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離
吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

《華燈初上》危機篇預告

《華燈初上》危機篇預告

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面