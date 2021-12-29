1月起老舊機車報廢「加1動作」至少拿3300元　最新優惠補助出爐

▲環保署鼓勵民眾將老舊燃油機車淘汰。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者許展溢／台北報導

環保署今（29日）下午召開預告「淘汰老舊機車補助辦法」草案記者會，自111年1月1日起，補助民眾淘汰老舊機車每輛新台幣2000元，補助申請方式採「線上辦理」，加上報廢回收有300元，可拿2300元，若再換購電動機車，會取得一張「碳權」憑證，至少會再獎勵1000元，能獲3300元。

空保處長蔡孟裕說，自109年起鼓勵民眾淘汰96年6月30日前出廠的老舊機車，已近122萬輛淘汰，減少了四分之一的老舊機車數量，少14%的機車排放量，對於空品改善有正面效益，但老舊機車仍有354萬輛，考量老機車污染排放高，有持續鼓勵淘汰老舊機車之必要，規劃補助車主淘汰老舊機車每輛2000元，預估明年能淘汰60至70萬輛。

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外界抨擊淘汰老舊機車換2000元，也可能去買七期燃油車不環保，蔡孟裕強調，七期排放量還是遠小於四期，且接下來2年主要目的為淘汰四期車，同步採補助措施，盼「加速空汙減量」，又能減少私人運具，鼓勵大眾運輸。

▲各部會、地方政府電動機車優惠措施。（圖／記者許展溢攝，下同）



另外，環保署指出，汰換燃油機車為電動車具減碳效益，依照109年3月27日訂定審查開發行為溫室氣體排放量增量抵換處理原則，每部老舊機車汰換為電動機車約有2.3噸二氧化碳當量減碳效益，開發單位可用於溫室氣體增量抵換，也就是民眾汰舊新購電動車，給予「碳權」，透過屆時設立的平台，讓車主、所需碳權的企業進行交易，但到底價格多少跟詳細規劃還在研議。

只是汰換電動車誘因何在？環管處處長蔡玲儀說明，2.3噸對開發單位有吸引力，建議企業未來每輛不能以低於1000元收購，收購是開發單位提出，只是要先讓民眾知道，換成電動車會換得一張憑證，進而了解到減碳效益。

▲蔡孟裕（左）強調接下來兩年目的是將老舊機車淘汰掉。蔡玲儀（右）說，換購電動車至少還會再補助1000元。



蔡玲儀提到，若開發單位收購金額過低，環保署會啟動補助，最差的狀況，不排除自行獎勵民眾1000元，只是憑證就要歸還保署，不過，此情況研判不會發生，因開發單位有需求，以近1年通過環評的有60萬噸需求，很有可能開發單位會提出比1000元還高來的金額收購。

淘汰老舊機車補助期間為111年1月1日至112年12月31日止，民眾只要於補助期間完成老舊機車車籍報廢及車體回收，於補助辦法發布後，就可以至環保署指定網站申請補助。蔡孟裕提醒，補助期間「新購電動機車」，取得的所有事實證明 ，要保存2年，這些資料將以備未來所需。