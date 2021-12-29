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準時下班被主管酸「怎麼敢」　她曝公司社畜潛規則：是我太草莓嗎

▲▼加班、OL、上班族、員工、社畜,顯圖。（圖／翻攝自pakutaso）

▲準時下班被主管酸「怎麼敢」，她曝鄉下公司社畜潛規則。（圖／翻攝自pakutaso）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在Dcard抱怨，她在鄉下一間工廠工作，但待了一年後卻覺得「這間公司很母湯」，因為她的部門非常社畜，每人每天幾乎必定加班，早走的人都會被投以異樣眼光，主管也曾經唸她「你不是公務員，怎麼敢準時下班」，讓她相當崩潰，也想詢問廣大網友「我是不是該區去大都市發展」。

原PO在Dcard表示，她的公司是300多人的中小企業，在幾乎找不到工作偏鄉小鎮算不錯的公司，但待了一年後她卻覺得「這間公司很母湯」。她說，公司的潛規則很多，像是早上上班時，「柔性勸導」要提早20分鐘到公司，就算事情已經做完，也不能準時下班。

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她剛進公司時，都是看有其他部門的前輩下班後，才敢下班，即使如此她仍是自己部門中最快下班的人，「最近上級總愛在下班前1小時，叫我趕製作一個平常要花2至3小時才能完成的事情，然後說『今天交，很趕，不然不準走』，我受到情緒勒索後，我才不敢走，所以弄到現在每天幾乎都晚走」。

▲職員,職場,員工,開會,遲到,社畜。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲原PO表示，就算事情已經做完，也不能準時下班。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

原PO還抱怨，除了晚下班外，加班費也超難申請，公司內幾乎沒有人會用，有時候上級還會硬塞，不在休假日加班就完全不可能完成的工作，讓她真的相當痛苦，甚至開始質疑是不是自己太草莓。

她表示，主管曾經唸她「你不是公務員，怎麼敢準時下班呢」，讓她直呼「我領的比公務員少很多，難不成要我跟社畜一樣，賣肝拼經濟」、「我真的好累，我到底做錯什麼了，是不是該去大都市發展了」。

其他網友看了文章後紛紛表示，「領多少錢做多少事，沒必要覺得不好意思，如果覺得不合適趁早離職」、「事情做完就走啊，而且又沒加班費，什麼爛公司」、「最受不了這種智障公司，逼人一定要上班摸魚，把事情拖到加班，才會覺得叫做有能力」。

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