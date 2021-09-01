年薪百萬=生活無壓力？　27歲男揭真相：陷工作牢籠

▲一名27歲男子年薪百萬，生活卻沒有很開心。（圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者林郁婷／綜合報導

一名27歲男子在Dcard發文表示，自己雖然年薪百萬，想買的東西都能買，生活卻也沒有很開心，因為那都是用身體健康換來，而且導致他不敢隨便換工作。貼文一出，立刻引起網友討論，有些人表示「很能感同身受」，但也又不少人認為男生是在無病呻吟。

27歲男子在Dcard發表一篇名為《#年薪百萬的生活 大概是怎麼樣的呢？》的文章，內容寫到，他在台北工作，年薪大概120萬元，房子也租在台北，即將還完車貸。這個月他加了42小時的班，早上7點半出門，晚上快9點才回家，每天有一半的時間都花在工作和交通。

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原po表示，他的工作壓力非常大，每天都在想怎麼交出成果，只有周六、日有自己的時間，即使年薪百萬，也買不起台北的房子，外縣市的房價可以負擔，但又交通不方便。

年薪百萬讓他在朋友面前很有面子，父母也以他為豪，每當在報導上看到行業的平均薪資，是他唯一覺得欣慰的時候，去餐廳吃東西可以不用看價格，偶爾也能買些奢侈品，讓自己享受別人羨慕的目光。

以上這些都是男生用健康換來的，長久晚下班造成男生的腸胃不好，不能吃太油膩，喝酒會胃食道逆流，他其實更羨慕那些下班還能和朋友吃飯或打球的人。原po也提到，最重要的一點是，他現在完全不敢辭職，因為其他工作沒有這樣的待遇，自己就像被工作套牢了。

文章底下引來許多網友討論，有些人說「同感！」、「現在的物價真的很可怕，年薪百萬確實不算什麼，必須要理財。」還有人幽默表示「果然投對胎才是正解！」；然而也有不少人認為原po在無病呻吟，建議他從別的地方增加收入，或是改變自己的生活模式，還有人質疑他「為什麽不敢換？換工作的話，薪水都是往上加的」