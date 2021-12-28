藝文業納入「基本工資補貼方案」！免提減損證明、最快3月發放

▲藝文產業將納入「基本工資補貼方案」，且無需提出收入減損證明。（示意圖／臺灣街頭藝術文化發展協會）

記者林育綾／台北報導

經濟部推出「受疫情影響事業基本工資補貼方案」，而文化部今（28）日發布消息表示，藝文產業將納入補貼方案適用範圍，且無需提出收入減損證明，受理申請至3月31日，如經審核通過，第一次補貼款預計最快可於3月份取得勞保投保人數後發放。

文化部說明，經濟部及勞動部共同研商基本工資補貼方案，以具營利事業或營業證照，並受疫情影響之農業、服務業及連帶影響較深的部分工業，今年9月及10月合計營收較去（2020）年同期衰退20%為補助對象。

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不過文化部表示，考量藝文團隊因產業環境的特殊性，經常一年的收入僅靠數場的演出維繫，而自2020年疫情爆發，對於藝文產業的影響更鉅。因此文化部積極向經濟部爭取，除了納入藝文產業為補貼方案適用範圍，屬各縣市政府登記之演藝團體，無需提出近2年9、10月的總營收報表作為佐證，即可列入基本工資補貼對象。

依經濟部說明，補助標準將以明年1到6月投保薪資在25,250元級距的員工人數及部分工時員工人數（投保薪資24,000元以下級距者），分別以每人1,000元及560元計算補貼；但每個月補貼上限，將以今年10月31日投保在24,000元、25,200元等二個投保薪資級距的員工人數及部分工時員工（投保薪資23,100元以下級距者）人數為限；至於65歲以上員工及永久居留的外籍人士，也得以其職業災害或勞保投保身分列入補貼計算。

文化部提到，「受疫情影響事業基本工資補貼方案」申請方式一律採線上申辦，經濟部預計於明年1月中公告受理時間及申請網址，受理申請至3月31日，如經審核通過，第一次補貼款預計最快可於3月份取得勞保投保人數後即可發放。補貼款項將每2個月、分為三次發放。若有相關疑義，可撥客服專線02-7752-3600洽詢。