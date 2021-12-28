約啪啪被仙人跳…衰男「1原因」不敢報警　網全驚呼：太危險了兄弟

▲被騙砲1原因不敢報警。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

天底下沒有白吃的午餐！一名男子昨天在網路上約人性交流，剛好一名女子主動私訊他，本以為今天運氣好，很快就約到對象，結果赴約才發現自己中計了，2名凶神惡煞的男子直接堵在門口，不付錢就不能走，而他當下不敢報警的原因曝光後，引起廣大網友激烈討論。

原PO在「爆料公社APP-匿名公社」透露，「別懷疑，別跟我一樣以為有天下有免費的X可打」，他日前在網路上約砲，遇到一名女子主動搭訕，他毫不猶豫直接和對方約旅館見面，結果一到房間妹子就改變態度，突然開口談價碼，和當初說好的免費啪啪不一樣，於是開門打算走人，豈料事情沒有這麼簡單。

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原PO沒好臉色地甩頭要走，想不到一開門就被2名黑衣壯漢推進房，「結果砲沒打成，荷包被狠狠乾洗了，還拿走我的手機和證件要我去ATM提錢來贖回」，這時原PO才確定自己遭到仙人跳。不過他被詐騙的當下不敢報警，並非擔心自己挨揍，而是「騙炮女未成年啊！！」他怕自己報警以後，警察看到他約未成年人性行為，反而害得自己也有罪，所以當天只好乖乖被對方洗劫。

▲膽子大到約未成年妹妹。（圖／翻攝自匿名公社）



網友驚呼，「性侵要成功才構成法律要件，況且性侵法條沒有未遂罪，未成年亦同」、「別動未成年啊！太他媽危險了兄弟」、「你什麼都沒有做的話，一樣可以報警」、「我就曾經被搞過一次，還好只跟我要8萬，我當場匯款解決」、「所以我一定先約去吃飯或下午茶，過濾一下就知道跑友有沒有問題」、「未成年你也敢約，只能佩服你啊。」