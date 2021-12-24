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老公同志網站約砲「X你到射」　妻見性病診斷書崩潰訴離獲准

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲桃園一名人夫婚後男女通吃狂約砲，因此染上性病，進而傳染給老婆，老婆發現真相後，崩潰訴請離婚。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）

記者林冠吟／桃園報導

桃園一名人妻向法官淚訴，她和老公自2005年結婚後，老公就常藉口因工作關係需在宿舍過夜，或受癲癇症狀等影響等藉口，不和人妻培養性生活間情趣，但事後卻被人妻發現，老公上男同志交友網站約砲，其約砲對象更不分男女，性生活過於豐富因而染上梅毒，但老公卻刻意隱瞞自己染病、下體潰爛的事實，再將梅毒傳給她！讓她怒向法官訴請離婚。桃園地院審理後，判准離婚。

人妻向法官指控，她和老公自2005年結婚後，體諒老公患有先天性癲癇，對他不離不棄，但老公卻常常藉口因工作關係需在宿舍過夜，或受癲癇病症影響，拒絕和她培養生活情趣。

不料婚後才2年，老公就因為下體潰爛而到醫院求診，被醫院判定感染梅毒，但老公卻始終瞞著人妻，直到隔年人妻也因下體潰傷前往求診，同樣被被診斷為梅毒，回來質問老公，卻被老公以可能在宿舍和他人共用衛浴設備或因癲癇症狀輸血治療等緣故，因而不慎感染到。人妻心裡雖有疑惑，但仍願意相信老公的辯解。

熟知，婚後第4年，人妻竟在無意中發現老公註冊「男同志交友」之會員，並在上面刊登自己的照片與交友訊息，更有和其他男性的鹹濕視訊對話紀錄，同時，人妻更發現老公的手機內有和多名不同女性和男性的曖昧對話，這才驚覺老公在外不斷約砲，性行為之對象繁雜，還男女通吃，卻故意隱瞞事實，害她染上梅毒，怒向法院聲請離婚。

庭審時，人妻的老公未到場也未提出任何書狀陳述。桃園地院審理後指出，人妻主張老公婚後男女關係混亂，因此進而感染性病，害她也因而染疫，更發現老公與多名男女曖昧不清，且2人自2009年即分居至今，聲請離婚。

法官勘驗相關證據後顯示，人夫確實在多個交友網站刊登交友訊息，並確實有感染梅毒之診斷證明書，而人夫也曾向多人傳送「要記得我哦，打個電話吧，好想再和你爽一次，記住約我等你回來X到你射精哈哈」、「要睡囉，今天謝謝妳為我做的一切， 每次都是妳爬上來，那我破例欠妳一次我會自己爬上去的約定」等語，認定人夫外遇事實明確，且雙方已自2009年分居至今，認定雙方僅有夫妻之名而無夫妻之實，難以繼續維持婚姻，判准2人離婚。

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