夫妻嗨玩「多P換伴性愛趴」　人夫卻私約交換體液搞砸了

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夫妻嗨玩「多P換伴性愛趴」　人夫卻私下約砲搞砸了

▲性愛。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲人夫背著老婆和兩人的女性砲友私約尋歡。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者張靖榕／綜合報導

夫妻之間床事有各種不同性癖好，新北一對林姓夫妻喜歡參加伴侶交換性愛趴，旁觀自己的配偶與別人發生性關係，但一切都因林男暈船喜歡上另一對情侶中的砲友楊女而變調。林男瞞著妻子私下與楊女尋歡，被妻子許女發現後一狀告上法院向楊女求償60萬元，最終法院判處楊女須賠償30萬元，全案確定。

判決書指出，林男與許女婚後喜好開放性關係，多次上網尋找其他情侶或夫妻玩伴侶交換性愛趴，4人互相交換體液並相約下次繼續，甚至會拍照錄影助興。林男在2019年3月到隔年3月間，因為和楊女看對眼，私下和楊女相約到她新北市與男友同居的家中打砲，在雙方伴侶都不知情的情況下出軌長達1年。

之後許女察覺不對勁，翻看林男LINE通聯記錄後發現，丈夫與楊女背叛她私下約砲，還看到林男移情別戀的曖昧對話。林男和楊女說若影片流出去，「妳真的不用嫁人，只能嫁我，那還是讓它流吧」、「要給妳安全感是真的。我說真的我們房子是買（許女）的名字，我跟她說如果有一天我們離婚，房子給妳（許女）吧。」楊女則回「雙妻嗎？一個念你就受不了」、「不會啦，你們會一輩子」等。

許女控告指出當初僅同意林男進行開放性關係，林男卻背著她私下與兩人共同砲友單獨發展關係，甚至衍伸出曖昧情愫，而楊女明知林男是有婦之夫卻介入兩人關係，她認為自己遭到背叛因此信任全失，心情大受打擊，要求楊女賠償60萬元。

楊女上訴稱當初林男找上她時拿的是假身分證，聲稱自己未婚，而許女和林男一同出現時也表示兩人已經離婚，她和男友才願意參加交換伴侶性愛趴，強調自己並無異侵害林男與許女間的配偶關係。許女起初在庭上否認與丈夫大玩多P，之後坦承確有其事，但仍表示自己僅同意兩人都在場的開放性關係。

法官審酌通聯記錄等事證，楊女和男友最初確實不知道許女與林男是配偶關係，但根據後來LINE對話顯示，楊女已經得知林男是有婦之夫，而且儘管夫妻發生多人性愛但仍屬雙方合意範圍，林男卻背著妻子偷吃，認定楊女確實侵害夫妻配偶權，最終判賠30萬元確定。

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