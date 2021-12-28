元旦連假開喝！超商限時2天「大美式買20杯送22杯」　每杯只要21元

▲萊爾富限時2天「大美式買20杯送22杯」。（圖／萊爾富提供）



記者周姈姈／綜合報導

元旦連假出門玩絕對要喝杯咖啡，就有超商祭出限時2天咖啡優惠，只要買20杯大杯美式就再送22杯大杯美式，換算下來每杯只要花21元爽爽喝，且不限量組數，民眾可要把握機會替荷包省一波！

萊爾富將在12/31至1/1止推出跨年咖啡優惠，期間民眾只要在Hi-Life VIP整買零取專區購買「大杯美式咖啡(不限冰熱)20杯」直接再「送22杯大杯美式咖啡」，換算下來爽喝42杯美式每杯只要花約21元，且不限量組數，須在2022/6/30前兌領完畢。

看好今年跨年、元旦3天連假出遊人潮，加上低溫考驗，萊爾富也祭出飲品、零食、暖暖包等多項期間限定優惠、更增加10倍備貨量備戰；另外，12/31跨年當天，萊爾富信義商圈指定門市大門也將拆除備戰跨年人潮，101周邊門市也將同時增加百位人力支援。

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取也將開賣2組咖啡優惠，12/29起至12/31止限時3天，愛喝美式的人有福了，只要買「CITY CAFE大杯美式咖啡21杯」，就送「中杯美式22杯」，直接省下770元，期間每日限量1萬組，每會員每日限購1組。

▲▼12/29起限時3天，7-11推出2組限量咖啡優惠組合。（圖／翻攝7-11臉書專頁）



另一組則為買「CITY PRIMA精品拿鐵21杯」，就送「精品美式22杯」，現省1760元，期間每日限量1萬組，每會員每日限購1組；另外也提醒民眾，以上2組咖啡優惠限線上支付，且須在2022/4/30前兌領完畢。