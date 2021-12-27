　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

限時3天！超商「買21杯大美式送22杯中美式」　還有超殺拿鐵組合

▲▼7-11咖啡 。（圖／7-11提供）

▲活動期間買21杯大杯美式就送22杯中杯美式 。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

愛喝咖啡的人看過來！就有超商祭出限時3天超狂咖啡優惠，只要買21杯大杯美式，就直接送22杯中杯美式，另外還有喝拿鐵送美式的優惠組合，期間每日各限量開賣1萬組，民眾可要抓緊機會替荷包省一波迎接新年。

7-11就帶來年末最狂優惠，12/29起至12/31止限時3天，OPEN POINT APP行動隨時取將開賣2組咖啡優惠，愛喝美式的人有福了，只要買「CITY CAFE大杯美式咖啡21杯」，就送「中杯美式22杯」，直接省下770元，期間每日限量1萬組，每會員每日限購1組。

▲▼7-11咖啡優惠。（圖／翻攝7-11臉書專頁）

▲▼12/29起限時3天，7-11推出2組限量咖啡優惠組合。（圖／翻攝7-11臉書專頁

▲▼7-11咖啡優惠。（圖／翻攝7-11臉書專頁）

另一組則為買「CITY PRIMA精品拿鐵21杯」，就送「精品美式22杯」，現省1760元，期間每日限量1萬組，每會員每日限購1組；另外也提醒民眾，以上2組咖啡優惠限線上支付，且須在2022/4/30前兌領完畢。

▲全家祭出限時3天跨年咖啡優惠。（圖／全家提供）

全家則是將在12/31起至2022/1/2止限時3天，於全家APP隨買跨店取祭出限量「大杯經典美式（不限冰熱）、大杯經典拿鐵（不限冰熱）、私品茶永豐餘生技系列（不限口味）通通享第2杯11元」優惠，每人限購1組，也開放寄杯；再加碼自元旦（1/1）早上10時起至1/2，凡於門市購買指定商品單筆消費滿額就送50元購物金，以及瓶裝茶飲、氣泡水、零食、冰棒等百樣指定商品，同品牌、同價位第3件0元等超狂優惠。

ET快訊
前議員兒親抓！大馬歌手裸身倒地　大喊救命畫面曝
新北30歲男疑吃到「倒吊子」！　倒地猝死
NIKE官網「快閃折上折」！　跑鞋現省超過1700元
「退房該掃光備品嗎」內行曝1物必拿！　房務揭真心話
酒駕撞死二寶媽！　法務部長說重話了
吳宗憲深夜「找第三者」約談鹿希派！態度軟化：言教、身教都已完
Omicron走向疫情終點？科學家預測「病毒漸失威力」　4大

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

限時3天！超商「買21杯大美式送22杯中美式」　還有超殺拿鐵組合

等一年了！美式賣場年末尿布大特價　爸笑稱：休旅車的極限是五箱

超商限定！最新「5款虎年紅包袋」　OPEN小將、不二馬胖虎穿新衣超Q

喝掉千座101！「2021台人最愛外送美食」揭曉　甜不辣、鍋貼也上榜

限量！超夢幻「HELLO KITTY周邊」快看　必收水晶球音樂盒、感應洗手機

今天要搶吃！速食店「免費送堡」剩2天　門市買、線上訂都有

孔劉駭入新聞直播求救！台北信義區驚現「月球渤海基地殘骸」

台南國華街近半店家同步漲價　碗粿蚵仔煎土魠魚羹全變貴

限時3天！超商「經典美式、拿鐵第2杯11元喝」　加碼優惠一次看

虎年想當完美人妻？徐小可秀撇步：白蘭氏養蔘飲＋日本nocogou聯名贈品輕鬆搞定過年送禮第一關

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

鹿希派凌晨「夜店外吸大麻」被逮　10萬交保！雙手合十不發一語離開

名車國道用生命狂硬切下交流道 超車失敗夾兩大車中間場面驚險

出血14天就醫...驚見「肝臟有胚胎」　醫師看超音波傻眼：從來沒看過

徐若瑄「被道歉」仰頭落淚！　 陷網路霸凌後遺症…最新發文鼻酸了

限時3天！超商「買21杯大美式送22杯中美式」　還有超殺拿鐵組合

等一年了！美式賣場年末尿布大特價　爸笑稱：休旅車的極限是五箱

超商限定！最新「5款虎年紅包袋」　OPEN小將、不二馬胖虎穿新衣超Q

喝掉千座101！「2021台人最愛外送美食」揭曉　甜不辣、鍋貼也上榜

限量！超夢幻「HELLO KITTY周邊」快看　必收水晶球音樂盒、感應洗手機

今天要搶吃！速食店「免費送堡」剩2天　門市買、線上訂都有

孔劉駭入新聞直播求救！台北信義區驚現「月球渤海基地殘骸」

台南國華街近半店家同步漲價　碗粿蚵仔煎土魠魚羹全變貴

限時3天！超商「經典美式、拿鐵第2杯11元喝」　加碼優惠一次看

虎年想當完美人妻？徐小可秀撇步：白蘭氏養蔘飲＋日本nocogou聯名贈品輕鬆搞定過年送禮第一關

候選人涉賄選、妨礙他人競選等罪　國民黨151案最多、遭連坐罰1.2億

2022「長春花藍」包包必收！LV已經太美、GUCCI迷你肩背太Q

丟汽油彈縱火「害前妻老闆嚴重燙傷」！家暴醋夫遭聲押

2021十大藝文新聞！三級警戒重創藝文界、台灣維納斯重見天日入榜

「文山vs.北投」比增值潛力　這區單價略貴3萬「交通好一點」

重量級海鮮煎餅酥香厚實！新開幕韓式最低180元精緻小菜無限續盤

女模拍廣告竟因長相被指辱華！　氣炸喊「眼睛小不配做中國人？」

睡前保養被柴狂踹「吵著敷面膜」　牠蓋完秒露滿足笑容：我就愛美

向詹皇喊話？神經刀：電話號碼沒變　「榜眼」畢斯利也標記湖人

大新竹升格林智堅問朱立倫1句話　這4個字被嗆「量你不敢」

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

消費熱門新聞

超商連3天美式、拿鐵第2杯11元喝

馬克媽媽冬季必敗2合1純拿鐵

孔劉駭入新聞直播　發送太空神秘訊號求救

台南國華商圈「漲聲」響起！

2021台人最愛外送美食大公開！

速食店「免費送堡」剩2天！

美式賣場尿布特價挑戰休旅車極限

小孩「拍嘴道」網友淚推秘密武器

美式拿鐵買1送1！4大超商聖誕咖啡優惠

超商限定！最新「5款虎年紅包袋」

新秘神推全聯「防掉色爆品」

快檢查家中的飲水　用水的6大隱憂你中了幾項？

限量！超夢幻HELLO KITTY周邊快看

接台啤球隊總經理！哈孝遠狂甩12KG 　

更多熱門

相關新聞

美式拿鐵買1送1！4大超商聖誕咖啡優惠

美式拿鐵買1送1！4大超商聖誕咖啡優惠

今天就是聖誕節了，趕快喝杯咖啡展開美好的一天！以下就整理4大超商推出的「聖誕咖啡優惠」，其中全家直接祭出快閃優惠，民眾最愛喝的特濃美式、拿鐵以及抹茶拿鐵限量買1送1，7-11也有3大咖啡飲品買1送1優惠，萊爾富則是咖啡全品項第2杯7折，民眾可要把握機會喝一波了。

超商5款台式小吃吃得到花枝丸、刈包

超商5款台式小吃吃得到花枝丸、刈包

咖啡飲品買1送1！超商聖誕優惠一次看

咖啡飲品買1送1！超商聖誕優惠一次看

連續9天！超商「3大咖啡飲品」買5送5

連續9天！超商「3大咖啡飲品」買5送5

限時5天！超商3大咖啡飲品買1送1爽喝

限時5天！超商3大咖啡飲品買1送1爽喝

關鍵字：

超商優惠咖啡優惠

讀者迴響

熱門新聞

福原愛不倫…親媽震怒拒同住「挺江宏傑」

B群「早上or睡前吃」最有效？專家解答　讓網友驚呆了

5萬元匯錯戶頭急了　解法曝光

蔡哥台上告白泱泱「這樣我們就適合了」

果粉必學！iPhone使用1年「電池健康度100%」4方式曝光

作詞人之妻上育兒網外遇　小王開視訊電愛DY

「無照牙醫」收3.4萬替人裝假牙！

遭酒駕男撞死！雙寶媽臉書曬一家4口幸福照

BMW酒駕撞一家4人　母亡女兒重傷

她夢到「七爺八爺」嚇醒　隔天問爸才知原因

《全明星》李芷婷親回應「很少去練習」

A型人少吃肉！「血型減肥法」大公開

綜藝天王星二代家教大比拼！

鹿希派等不到10萬交保！

徐若瑄被道歉仰頭落淚　陷霸凌後遺症

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面