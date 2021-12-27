限時3天！超商「買21杯大美式送22杯中美式」　還有超殺拿鐵組合

▲活動期間買21杯大杯美式就送22杯中杯美式 。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

愛喝咖啡的人看過來！就有超商祭出限時3天超狂咖啡優惠，只要買21杯大杯美式，就直接送22杯中杯美式，另外還有喝拿鐵送美式的優惠組合，期間每日各限量開賣1萬組，民眾可要抓緊機會替荷包省一波迎接新年。

7-11就帶來年末最狂優惠，12/29起至12/31止限時3天，OPEN POINT APP行動隨時取將開賣2組咖啡優惠，愛喝美式的人有福了，只要買「CITY CAFE大杯美式咖啡21杯」，就送「中杯美式22杯」，直接省下770元，期間每日限量1萬組，每會員每日限購1組。

▲▼12/29起限時3天，7-11推出2組限量咖啡優惠組合。（圖／翻攝7-11臉書專頁）



另一組則為買「CITY PRIMA精品拿鐵21杯」，就送「精品美式22杯」，現省1760元，期間每日限量1萬組，每會員每日限購1組；另外也提醒民眾，以上2組咖啡優惠限線上支付，且須在2022/4/30前兌領完畢。

▲全家祭出限時3天跨年咖啡優惠。（圖／全家提供）



全家則是將在12/31起至2022/1/2止限時3天，於全家APP隨買跨店取祭出限量「大杯經典美式（不限冰熱）、大杯經典拿鐵（不限冰熱）、私品茶永豐餘生技系列（不限口味）通通享第2杯11元」優惠，每人限購1組，也開放寄杯；再加碼自元旦（1/1）早上10時起至1/2，凡於門市購買指定商品單筆消費滿額就送50元購物金，以及瓶裝茶飲、氣泡水、零食、冰棒等百樣指定商品，同品牌、同價位第3件0元等超狂優惠。