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咖啡飲品買1送1！超商聖誕優惠一次看　爽吃鮮食最便宜只要26元

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11推出限時5天3大咖啡飲品買1送1優惠。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

今天就是聖誕夜了，你準備好去開趴還是窩在家享受呢？就有超商祭出一系列零食、鮮食以及咖啡等聖誕優惠，不管是想吃麻辣鍋、披薩或義大利麵通通都有，其中3大咖啡飲品直接買1送1，鮮食的部分最便宜只要花26元就能開吃。

今年聖誕急凍10度低溫，這時候宅在家吃火鍋最幸福了，7-11首推常溫鍋底「這一鍋御膳麻辣湯底」以及超高人氣「海底撈麻辣嫩牛自煮火鍋」，即日起還有麻辣名鍋指定商品任選3件88折優惠，另外，零食類更攜手新馬辣經典麻辣鍋，獨家推出限量「星太郎點心條餅－馬辣麻辣鍋風味」，還可享零食大賞指定品項任選2件8折、3件77折優惠。

▲▼7-11聖誕咖啡、鮮食優惠。（圖／7-11提供）

▲除了咖啡飲品之外，7-11還有鮮食、零食等聖誕優惠。

肉肉控絕對不能錯過「21Plus烤半雞」祭出的聖誕優惠，2件下殺199元，而深受外食族喜愛的「御料小館」系列商品，像是披薩、義大利麵、湯品等超過40款餐點，即日起至12/28可享2件85折、3件79折優惠，並於OPEN POINT APP「行動隨時取」推出「餐餐好豐富冷凍食品指定品項6入優惠」價格落在155元至300元區間，平均單件最低26元就能入手、整組購入最高可省下54元。

吃飽了當然也要來點飲料，7-11門市即日起至12/28也有咖啡飲品優惠，包括CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶、CITY PRIMA精品拿鐵(冰/熱)、Häagen-Dazs冰沙系列同品項買1送1，另外還有指定飲料、冰品優惠第2件10元優惠。

▲全聯在2022元旦當天，線上購PXGo!與實體門市同步，推出OFF COFFEE「限量1元」優惠。（圖／全聯提供）

全聯自12/24起至明年1/2，限時10天在全聯線上購PXGo!推出「年終盛典6大主題活動」，活動1：活動期間內，全站使用PX Pay支付，單日單卡消費滿1000元，送1000福利點，最高享10%回饋，若使用指定銀行綁定PX Pay支付滿千，可再免費獲得一杯OFF COFFEE熱美式。

活動2：限時12/24-25期間內，輸入指定折扣碼，有機會最高享25折，限量50份。活動3：限時12/25-26期間內，購買奶粉、飲料、保健食品、寵物、家庭清潔、預購等6大類別，並使用PX Pay支付單筆每滿1200元，加贈1200福利點。活動4：活動期間在小時達滿1000元，使用折扣碼現折150元 。

活動5：12/31-2022/1/2 限時3天，OFF COFFEE不論冷熱都可享「買1送1」 ，每名會員限購1組，3天各限量1萬組。活動6：2022元旦當天，OFF COFFEE熱美式「只要1元」，每名會員限購1組，限量1萬組。

而年終盛典除了推出OFF COFFEE優惠外，還特別祭出指定保健食品限時破盤下殺，如12/31-2022/1/6「好立善發泡錠」買3件特價只要389元，等於每件不到130元。

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