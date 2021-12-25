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美式拿鐵買1送1爽喝！4大超商「聖誕咖啡優惠」來了　還有第2杯7折　

▲▼7-11咖啡 。（圖／7-11提供）

▲聖誕節到來，以下為4大超商祭出的「聖誕咖啡優惠」。（圖／7-11提供）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

今天就是聖誕節了，趕快喝杯咖啡展開美好的一天！以下就整理4大超商推出的「聖誕咖啡優惠」，其中全家直接祭出快閃優惠，民眾最愛喝的特濃美式、拿鐵以及抹茶拿鐵限量買1送1，7-11也有3大咖啡飲品買1送1優惠，萊爾富則是咖啡全品項第2杯7折，民眾可要把握機會喝一波了。

●7-11

7-11門市即日起至12月28日祭出「3大CITY飲品買1送1」優惠，品項有CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶、CITY PRIMA精品拿鐵（冰／熱）、Häagen-Dazs冰沙系列。

OPEN POINT行動隨時取即日起至12月31日止加碼推「指定咖啡飲品半價」優惠，包括CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵買5送5、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶（冰／熱）任選買5送5、CITY TEA 經典純奶茶／四季春奶青任選買5送5、CITY CAFE大杯美式咖啡（冰／熱）買5送韓國Sweetory可可球系列指定品項3包。

●全家

全家即日起至2022年1月11日於APP祭出限定優惠，期間凡於「隨買跨店取」、「隨買預約取」、「兌點趣」、「全+1商城」4大平台消費還送50元酷碰券乙張，每位會員限領3次，加碼抽光陽Ionex電動機車；而隨買跨店取每日10點則推出快閃5折起優惠商品，有Let's Café特濃經典美式、特濃經典拿鐵、濃靜岡抹茶拿鐵限量買1送1，以及氣泡水系列、瓶裝茶系列也買1送1，總共有近70項優惠最高下殺5折等搶。

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家APP隨買跨店取於活動期間推出快閃優惠，特濃美式、特濃拿鐵以及抹茶拿鐵買1送1。（圖／全家提供）

●萊爾富

萊爾富即日起至12月28日祭出「咖啡全品項第2杯7折（不含茶飲、冰沙、奶茶類）」優惠，包含特大杯冰美式／冰拿鐵，以及大杯系列的冰／熱美式咖啡、冰／熱拿鐵咖啡、熱卡布奇諾、冰焦糖拿鐵咖啡、冰檸美式咖啡、熱重乳拿鐵咖啡、冰黃金柚香咖啡、冰特調咖啡、冰榛果拿鐵咖啡；以及中杯系列熱卡布奇諾、熱美式咖啡、冰／熱拿鐵咖啡、熱焦糖拿鐵咖啡、熱榛果拿鐵咖啡、熱重乳拿鐵咖啡、冰／熱伯立歐美式咖啡。

●OK mart

OK mart今（25）日於全門市推出「大杯莊園級美式、拿鐵同品項買2送2」限定優惠。

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