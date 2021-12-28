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社會 社會焦點 保障人權

冷水壺裝「稀釋漂白水」　吐司店女員工誤飲哀號！他沒提醒下場曝

水,喝水。（圖／達志／示意圖）

▲女店員誤飲林男準備清潔用的稀釋漂白水，導致胃食道傷害。（示意圖／達志）

記者劉昌松／台北報導

台北市信義區知名早午餐吐司店，10月間發生女店員誤飲漂白水，導致糜爛性食道炎、胃炎的工殤意外，檢警調查事發原因，竟然是1名準備要做清潔的林姓男員工，因為店裡忙，把冷水壺裝的稀釋過漂白水放隨手放到桌上，發現鑄下大錯後，竟然一副事不關己的樣子，認為女店員應該要自己注意，台北地檢署28日依過失傷害起訴林男。

據了解，30多歲的林姓男子，是吐司連鎖店總公司人員，本來負責公司指派的工務，10月15日被派去支援人手不足的信義區分店，當天下午1點多，林男用塑膠製冷水壺裝著稀釋過漂白水，準備拆下果汁機的刀片浸泡清潔時，突然有客人上門，林男放下手邊工作，跑去支援煎台工作。

此時，店內另名年輕的鄭姓女員工因為口渴，看到桌上的水壺，拿來到了就喝，一入口就發生異狀，其他人聞到味道驚呼：「妳怎麼喝漂白水？」馬上把鄭女送醫診斷出現糜爛性食道炎、胃炎、食道腐蝕性傷、胃食道逆流等傷害，索性急救後沒有大礙。

鄭女事後已申請職災補助，林男則認為當初鄭女自己喝水前，應該要注意壺裡裝的東西，檢察官調查後，認為林男應知冷水壺容易讓人誤認，卻拿來裝稀釋過漂白水，還隨手放置，沒有提醒他人注意，要為鄭女誤飲受傷負起過失責任，依法提起公訴。

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