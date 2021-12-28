達美航空取消中美航班、飛機折返　中使館：機組員畏懼疫情下出勤

▲達美航空DL287航班原計劃23日晚抵達上海浦東,但該航班起飛時間多次推遲，但在終於起飛並飛行6個多小時後又突然折返回西雅圖。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

針對近期中美航線取消、返航事件，美國達美航空稱是因中國大陸防疫規定調整所致。不過，中國駐美國大使館28日發文否認，指近期美國各航空公司人手緊缺問題突出，機組人員畏懼疫情下出勤情況時有發生，導致美國國內和國際航班大面積取消。

綜合陸媒報導，近日多班自美國飛往中國的航班推遲或取消，美國航空在距離飛機起飛僅有數小時的情況下突然宣佈取消航班，達美航空的航班則出現航程過半後返航情況。

達美航空27日表示，因上海浦東機場實施的新規定，需要大幅延長飛機地面停留時間，這對達美航空而言在營運上是不可行的，也是導致該公司從西雅圖起飛的一架航班途中折返的原因。

▲中國駐美國大使館否認達美航空說法。（圖／達志影像／美聯社）

對此，中國駐美國大使館28日一早發布新聞稿稱，近日的中美航線變動給中國籍乘客帶來巨大損失，已積極向有關乘客提供協助，並第一時間向有關航司提出嚴正交涉，敦促其保障乘客正當權益。

中國駐美大使館表示，注意到近期美國各航空公司人手緊缺問題突出，機組人員畏懼疫情下出勤情況時有發生，導致美國國內和國際航班大面積取消。

中國駐美使領館正在與有關航司溝通，積極瞭解具體技術問題並探討解決方案，避免類似事件再次發生。