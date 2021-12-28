長女發起手作布衛生棉認領行動　男學生不落人後

▲台南長榮女中發起「手作布衛生棉認領行動」，男學生們也不落人後，一針一線獻愛給地球另一端的女孩們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南長榮女中1887創校之初，入學首要條件便是解纏足，開啟性別平等之風，時至今日，全球仍有不少女孩因月經貧窮而失學，身為女學的先鋒，長女展開性平特色教學，並發起「手作布衛生棉認領行動」，男學生們也不落人後，一針一線獻愛給地球另一端的女孩們。

長女創設於1887年，當時台灣女子，深受無才便是德的束縛，在父權社會下，更被纏足禁錮了身體的自主權，該校要求女孩需解開裹腳布才能入學，其校史沿革見證了教會興學與女學推廣的足跡。

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校長蔡玉敏表示，長女在數年前打破女校傳統招收男學生，由於校名不改，加上家政群科一向為該校的招牌，剛開始，學生在選擇校系上，難免也有性別迷思的困擾，所以第一屆招收的男學生並不多，但近年來，性平觀念高漲，目前男學生已近三分之一，性平教育更是重點推動項目，也入選國教署性平課程推動特色學校。

校方規劃一連串活動並展開主題式課程，由校牧劉冠伶於人生哲學課當中，設計相關教案。從認識性別迷思、覺察到翻轉，一步一步引導學生打破性別藩籬。劉牧師找了許多性平相關的台語俗諺，如「好歹瓜要會甜，好歹女人要會生」、「死媳婦，好風水；死兒子，斷腳腿」，這些俗諺讓學生覺得很新鮮，但也為女性打抱不平。

劉牧師也讓學生了解，全球仍有數百萬名女性，因負擔不起昂貴的衛生棉，只能偷偷使用牛糞、破布、乾樹葉等吸收經血，在非洲某些地區，更有許多女孩因月事來潮，走上翹課、輟學一路，只因怕被譏笑。學生們對於這樣的遭遇深感不可思議，也想為他們盡一份心力，因此當校方發起布衛生棉認領行動時，100個名額馬上額滿，就連男同學也不遑多讓，尤其是手藝精湛的美容科、時尚造型科學生。

美容科男學生許健裕說，他的個性比較陰柔，常被誤會是同志，但他並不以為意，參加認領活動不怕被貼標籤，單純只是對自己的手藝有信心，想貢獻一己之力；張政遠則表示，平常會陪媽媽買衛生棉，但從沒見過布衛生棉，也好奇它的使用方式，看到老師操作，才明白兩片翅膀背面縫的扣子，原來是要讓翅膀反摺互扣，固定在內褲上。

學生們縫製完成的布衛生棉將會捐給愛女孩國際關懷協會，想到自己縫製的衛生棉，可以幫助弱勢女孩，學生們都很開心，他們也期盼性平能落實在每一個國家，不要再有人因性別歧視而受害。