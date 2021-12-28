ET調查／9成5民眾有感物價上漲「多數人每月生活支出多5000元」

▲最新調查，高達九成五民眾有感物價上漲。（圖／資料照片）



生活中心／綜合報導

11月起，衛生紙、泡麵、汽油與多家速食餐飲業售價接力調漲，引發民眾憂慮，行政院院長蘇貞昌更出面宣示會讓物價穩定，但根據最新調查，高達九成五民眾有感物價上揚，相較前三個月每月多花1001至5000元，有逾六成受訪者覺得未來一年內東西會繼續變貴；在薪水無望大幅調升情況下，只能縮減日常開銷，而休閒娛樂支出與治裝費是最優先削減的支出。

《輔大東森智慧數據中心》調查，高達九成五民眾有感近期物價的上漲（非常有感覺75.4%、還算有感覺19.6%）；七成（70.2%）民眾對於政府抑制物價上漲的成效感到不滿意（非常不滿意36.9%、不太滿意33.3%）；六成（61.5%）民眾認為未來一年內整體物價仍會上漲（大幅上漲29.6%、小幅上漲31.9%）。顯示民眾擔心物價的上漲並對政府抑制物價措施沒有信心。

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▲最新民調顯示，民眾對物價上漲有感。（圖／輔大東森智慧數據中心提供）



▲多數人對政府平抑物價措施不滿。（圖／輔大東森智慧數據中心提供）

▲6成民眾認為未來一年物價可能會繼續上揚。（圖／輔大東森智慧數據中心提供）



若與三個月前相比，僅不到２成（18.6%）的民眾每月生活開銷微幅或沒有增加（沒有增加4.1%、500元以內3.1%、501~1000元11.4%）；增幅1001元～5000元為多數民眾增加的金額，占比49.2%。

每月生活開銷支出增加1001~5000元看似不多，但主計總處統計，2020年台灣受僱員工總薪資中位數為50.1萬元，即逾半上班族平均月薪在4.2萬元以下若每月花費增加1001至5000元，甚至已超過每月所得一成；值得注意的是，有逾七成受訪者（70.9%）表示，這一年內並未調漲薪資，超過二成（22.6%）僅加薪5%以內。

▲多數民眾表示月增支出1001元至5000元。（圖／輔大東森智慧數據中心提供）



面對家庭收入未明顯增加物價卻飆漲的情況，有67.8%的民眾表示生活受到影響（完全無法接受6.7%、壓力很大28.4%、有點吃力32.7%）；受物價上揚影響的前四項消費行為依序為購買生活用品（73.7%）、餐飲消費（62.5%）、休閒娛樂支出（22.1%）與交通費（21.1%）；影響最小的消費為「治裝費」（5.8%）；僅1.3%民眾認為物價對消費行為沒有影響。

荷包越來越扁，93.3%民眾會改變消費行為，包括停止購買不必要的產品／服務59.5%、改買價格較低的產品／服務33.8%來減少支出；調整的消費類別主要以「休閒娛樂支出」（63.7%）最高，其次為「餐飲消費（含外食/外帶/外送）」（54.1%）、「購買日常生活用品（含食材）、（41.1%）與「治裝費」（40.6%）。

交叉分析發現，「休閒娛樂支出」與「治裝費」為較多民眾視為不必要的產品/服務，為減少支出可停止購買；「餐飲消費（含外食/外帶/外送）」與「購買日常生活用品（含食材）」則為必要項目，但改買較便宜的產品減少支出。

▲▼面對物價上漲，民眾只能削減日常支持應對。（圖／輔大東森智慧數據中心提供）



財政部從12月1日起至明年3月底，調降大宗物資關稅與汽、柴油及水泥貨物稅來平抑物價。調查顯示，近8成（79.9%）民眾認為明年3月底後應持續執行該調降政策（非常應該46.8%、還算應該33.1%）。超過6成（63.9%）民眾認為降低關稅及貨物稅，對民生物價的控制有幫助（非常有幫助22.6%、還算有幫助41.3%）。

▲近8成民眾認為明年3月底後應持續執行相關關稅調降政策。（圖／輔大東森智慧數據中心提供）



此次民調由《輔大東森智慧數據中心》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。2021年12月6日至12月8日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；以「手機簡訊」進行並回收有效樣本1386份。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.63%。統計分析前，原始資料先依今年10月底內政部人口統計資料進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權。