　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

ET調查／9成5民眾有感物價上漲「多數人每月生活支出多5000元」

▲▼宜蘭2天8確診，而各賣場尚未湧現搶購衛生紙、口罩等物資人潮。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲最新調查，高達九成五民眾有感物價上漲。（圖／資料照片）

生活中心／綜合報導

11月起，衛生紙、泡麵、汽油與多家速食餐飲業售價接力調漲，引發民眾憂慮，行政院院長蘇貞昌更出面宣示會讓物價穩定，但根據最新調查，高達九成五民眾有感物價上揚，相較前三個月每月多花1001至5000元，有逾六成受訪者覺得未來一年內東西會繼續變貴；在薪水無望大幅調升情況下，只能縮減日常開銷，而休閒娛樂支出與治裝費是最優先削減的支出。

《輔大東森智慧數據中心》調查，高達九成五民眾有感近期物價的上漲（非常有感覺75.4%、還算有感覺19.6%）；七成（70.2%）民眾對於政府抑制物價上漲的成效感到不滿意（非常不滿意36.9%、不太滿意33.3%）；六成（61.5%）民眾認為未來一年內整體物價仍會上漲（大幅上漲29.6%、小幅上漲31.9%）。顯示民眾擔心物價的上漲並對政府抑制物價措施沒有信心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼最新民調顯示，民眾對物價上漲有感。（圖／輔大東森智慧數據中心提供）

▲最新民調顯示，民眾對物價上漲有感。（圖／輔大東森智慧數據中心提供）

▲▼最新民調顯示，民眾對物價上漲有感。（圖／輔大東森智慧數據中心提供）

▲多數人對政府平抑物價措施不滿。（圖／輔大東森智慧數據中心提供）

▲▼最新民調顯示，民眾對物價上漲有感。（圖／輔大東森智慧數據中心提供）

▲6成民眾認為未來一年物價可能會繼續上揚。（圖／輔大東森智慧數據中心提供）

若與三個月前相比，僅不到２成（18.6%）的民眾每月生活開銷微幅或沒有增加（沒有增加4.1%、500元以內3.1%、501~1000元11.4%）；增幅1001元～5000元為多數民眾增加的金額，占比49.2%。

每月生活開銷支出增加1001~5000元看似不多，但主計總處統計，2020年台灣受僱員工總薪資中位數為50.1萬元，即逾半上班族平均月薪在4.2萬元以下若每月花費增加1001至5000元，甚至已超過每月所得一成；值得注意的是，有逾七成受訪者（70.9%）表示，這一年內並未調漲薪資，超過二成（22.6%）僅加薪5%以內。

▲▼最新民調顯示，民眾對物價上漲有感。（圖／輔大東森智慧數據中心提供）

▲多數民眾表示月增支出1001元至5000元。（圖／輔大東森智慧數據中心提供）

面對家庭收入未明顯增加物價卻飆漲的情況，有67.8%的民眾表示生活受到影響（完全無法接受6.7%、壓力很大28.4%、有點吃力32.7%）；受物價上揚影響的前四項消費行為依序為購買生活用品（73.7%）、餐飲消費（62.5%）、休閒娛樂支出（22.1%）與交通費（21.1%）；影響最小的消費為「治裝費」（5.8%）；僅1.3%民眾認為物價對消費行為沒有影響。

荷包越來越扁，93.3%民眾會改變消費行為，包括停止購買不必要的產品／服務59.5%、改買價格較低的產品／服務33.8%來減少支出；調整的消費類別主要以「休閒娛樂支出」（63.7%）最高，其次為「餐飲消費（含外食/外帶/外送）」（54.1%）、「購買日常生活用品（含食材）、（41.1%）與「治裝費」（40.6%）。

交叉分析發現，「休閒娛樂支出」與「治裝費」為較多民眾視為不必要的產品/服務，為減少支出可停止購買；「餐飲消費（含外食/外帶/外送）」與「購買日常生活用品（含食材）」則為必要項目，但改買較便宜的產品減少支出。

▲▼最新民調顯示，民眾對物價上漲有感。（圖／輔大東森智慧數據中心提供）

▲▼面對物價上漲，民眾只能削減日常支持應對。（圖／輔大東森智慧數據中心提供）
▲▼最新民調顯示，民眾對物價上漲有感。（圖／輔大東森智慧數據中心提供）

財政部從12月1日起至明年3月底，調降大宗物資關稅與汽、柴油及水泥貨物稅來平抑物價。調查顯示，近8成（79.9%）民眾認為明年3月底後應持續執行該調降政策（非常應該46.8%、還算應該33.1%）。超過6成（63.9%）民眾認為降低關稅及貨物稅，對民生物價的控制有幫助（非常有幫助22.6%、還算有幫助41.3%）。

▲▼最新民調顯示，民眾對物價上漲有感。（圖／輔大東森智慧數據中心提供）

▲近8成民眾認為明年3月底後應持續執行相關關稅調降政策。（圖／輔大東森智慧數據中心提供）

此次民調由《輔大東森智慧數據中心》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。2021年12月6日至12月8日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；以「手機簡訊」進行並回收有效樣本1386份。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.63%。統計分析前，原始資料先依今年10月底內政部人口統計資料進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權。

►歐舒丹護手霜激殺每條250元！

ET快訊
快訊／宋少卿酒駕被逮！　酒測值0.95撞小黃
實測／「數位疫苗證」1分鐘搞定　8大QA報你知！
ET調查／9成5民眾物價上漲有感　每月支出多5000！
快訊／瑞莎心碎首發聲！　挺31週孕肚「我先冷靜」
陳松勇留「10億印尼盾」給看護　印尼媒體全報：他是好人
2歲童「蜷縮馬桶旁」餓死　23歲狠媽下場出爐
陳松勇「說要去就好好去了」　看護Yule淚憶阿爸
快訊／拜登簽「7777億美元」國防授權法！　助台灣參與環太軍
詐騙4手法大公開！　「這個模式」騙最大

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好天氣只有1天！明「鋒面＋冷空氣」接力襲　跨年夜濕冷只有13度

4星座2022偏財運驚人　亞軍可望有「宇宙送的大獎」

LINE免費貼圖來了！　「限時6款」一鍵領取

實測／1分鐘搞定「數位疫苗證」　8大QA報你知！

剩1人份月子餐！婆婆急攔「別吃完，留給我兒子」人妻怒叫外送

2件事看出「社會對有家世背景的人很容忍」　她笑：先問爸媽是誰

這7校快「溺水」！大專校院註冊率出爐　東方設計大學慘不到2成

他曝「0社交生活實況」下班只想耍邊緣　PTT鄉民爆共鳴：根本是我

好市多買65吋電視「搭公車扛回家」很寒酸！　網曝1原因反讚：滿足

長女發起手作布衛生棉認領行動　男學生不落人後

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

「台綜藝一姐」曬中國身分證「全是騙人」！　 網揪1疑點酸爆：還是能用健保

恐怖影片曝！1家4口牽手走斑馬線　黃子洋酒駕飛車瞬間撞碎天倫夢

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

小春曝《全明星》團練不到「直接噹到爆」　受第1季影響「為訓練排開工作」：怕當老鼠屎！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

好天氣只有1天！明「鋒面＋冷空氣」接力襲　跨年夜濕冷只有13度

4星座2022偏財運驚人　亞軍可望有「宇宙送的大獎」

LINE免費貼圖來了！　「限時6款」一鍵領取

實測／1分鐘搞定「數位疫苗證」　8大QA報你知！

剩1人份月子餐！婆婆急攔「別吃完，留給我兒子」人妻怒叫外送

2件事看出「社會對有家世背景的人很容忍」　她笑：先問爸媽是誰

這7校快「溺水」！大專校院註冊率出爐　東方設計大學慘不到2成

他曝「0社交生活實況」下班只想耍邊緣　PTT鄉民爆共鳴：根本是我

好市多買65吋電視「搭公車扛回家」很寒酸！　網曝1原因反讚：滿足

長女發起手作布衛生棉認領行動　男學生不落人後

降低洗腎率！健保增「糖尿病+初期腎病」共照給付　22.8萬人受惠

出道合作蕭薔「被導演罵豬」　女星坦承個性白目：我還是堅強活下來

快訊／宋少卿四度酒駕！深夜開車撞小黃遭逮　酒測值曝光

金鼎獎女作家騎單車遭撞亡　肇事外送員辯：時速僅20！下場曝光

好天氣只有1天！明「鋒面＋冷空氣」接力襲　跨年夜濕冷只有13度

賴薇如男友挨告詐欺　精品健身房「無預警歇業」投資人200萬飛了

2021馨生公益市集用愛撫平傷痛

殺人罪被打臉！黃子洋酒駕致死罪收押...律師曝還有機會

身分證拿出來！「這3種人」住海景飯店每人只要1300元　過年也適用

李德維酸竹竹併依舊是「英人設事」　只是那個人不是林智堅罷了

萌娃逛街「認錯爹」緊牽假人　 轉頭看親爸一臉錯愕：你是誰

生活熱門新聞

波蘭正妹5歲就說「我是台灣人」　回憶在台時光淚崩

1周拜3次月老！她激推「南部這3間」超靈

她夢到「七爺八爺」嚇醒　隔天問爸才知原因

車主亂停車　還寫字嗆：你動我告

「數位疫苗證」今8點開放下載！4步驟申請一次看

氣象局發佈低溫特報！這天起再冷4天

閨密變歸me！　只穿內褲揪男友床上玩她看傻

狗仔驚爆「人妻女神」賣淫！神人打臉了

正妹甜教「偽日文」吵架8句金句！網笑瘋：全都聽得懂耶

秤重糖果20樣「竟要500元」爸嚇：包裝袋還藏鐵片

「交往前後差最多」星座男Top5！

台大五姬近況曝　他點出「最亮眼那個一路跌撞」

王世堅純淨堅持破功？疑直上iPhone網笑翻

女7+7返家居檢怨刁難！高市2原因打臉

更多熱門

相關新聞

經濟部出手防哄抬物價、廣達明年訂單多　財經HOT 5一次看

經濟部出手防哄抬物價、廣達明年訂單多　財經HOT 5一次看

近期不少業者紛紛漲價，經濟部為了解詳細情形，今（28）起將清查中、上游供應商原物料價格；廣達（2382）董事長林百里指出，這兩年產能供不應求，今年有驚無險、步步高升，明年訂單比今年還要更多。《ETtoday新聞雲》記者整理五件財經大事，供讀者迅速掌握今日重點。

防哄抬物價！經部：明起清查中、上游供應商原物料價格

防哄抬物價！經部：明起清查中、上游供應商原物料價格

亂漲價有對策！　經長王美花撂狠話「取消補助」

亂漲價有對策！　經長王美花撂狠話「取消補助」

台南啟動春節稽查專案

台南啟動春節稽查專案

耶誕節前查漲價！跨部會小組出動　業者：願配合「但該漲還是漲」

耶誕節前查漲價！跨部會小組出動　業者：願配合「但該漲還是漲」

關鍵字：

ET調查物價輔大東森智慧數據中心

讀者迴響

熱門新聞

資深狗仔曝「徐若瑄私下模樣」：很會撒嬌、放電

瑞莎遭踢爆假面具！體操女神被控斂財選手集體解約

安博盒子全面斷訊！檢聲請「網域扣押」獲准

28歲女滑倒…「骨頭全斷插出肉」！醫看傻：都不運動

「退房該掃光備品嗎」內行曝1物必拿！房務解密

大樓新保全才21歲　網見月薪全懂了

綜藝天王星二代家教大比拼！

即／陳其邁座車遭擦撞　駕駛酒測值0.59遭送辦

快更新iOS 15.2！　iPhone「7大新功能」一次看

男友搶手機聽訊息　她哭：別查了

起底王力宏「放鳥黑歷史」！

波蘭正妹5歲就說「我是台灣人」　回憶在台時光淚崩

B群「早上or睡前吃」最有效？專家解答　讓網友驚呆了

快訊／瑞莎心碎首發聲！

周湯豪亂入丟丟妹直播！被叫賣聲嚇傻…縮牆邊爆笑反應瘋傳

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

「台綜藝一姐」曬中國身分證「全是騙人」！　 網揪1疑點酸爆：還是能用健保

「台綜藝一姐」曬中國身分證「全是騙人」！　 網揪1疑點酸爆：還是能用健保

恐怖影片曝！1家4口牽手走斑馬線　黃子洋酒駕飛車瞬間撞碎天倫夢

恐怖影片曝！1家4口牽手走斑馬線　黃子洋酒駕飛車瞬間撞碎天倫夢

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面