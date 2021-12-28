「恐怖控制狂」8個行為特徵　主動裝熟、偷看你的手機都要注意

文／職場人

隨著社會暴力案件頻起，職場人心中是否難免也會有些害怕，擔心自己周遭的人也有恐怖傾向？不論是家人、朋友、老闆還是同事，常常都是漸進式地入侵生活，讓你在不知不覺中落入「被施壓的陷阱」，感情好的時候沒有太大問題，但一言不合之時就容易發生恐怖行為！其實日常就可以從某些行為舉止嗅出一些警訊，下列編輯整理了8個「控制型」常見行為特徵：

恐怖控制狂常見特徵1：主動裝熟、獻殷情

▲控制狂的行為特徵。（圖／pixabay，下同）



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恐怖控制狂第1個常見特徵即是「主動裝熟、獻殷情」，這裡需要分辨的是對方是禮貌性地來問候，還是讓你感到「過度熱情」，通常在彼此還不熟的情況下，不論是言語交談還是行為舉止都應保有分寸，若是遇到一個常主動獻殷情或是給人窮追不捨的感覺，就要多加注意！

恐怖控制狂常見特徵2：對你的行蹤瞭如指掌

恐怖控制狂第2個常見特徵是「對你的行蹤瞭如指掌」，雖然現代社群媒體發達，定位追蹤、打卡發文等都可以暴露行蹤，但若是對方對你的行蹤掌握得「過於細節」，職場人可得好好留心！先確定對方對你來說是什麼身份，而這個身份若知道你家住哪，或是掌握你下班後的所有行程路線時，你是完全放心的嗎？

恐怖控制狂常見特徵3：過度干涉私人生活

恐怖控制狂第3個常見特徵即是「過度干涉私人生活」，不管是伴侶還是家人，有時過度關心不免造成對方的壓力，其中就隱藏了不少控制型人格在裡頭，從最日常的三餐行蹤，再到家庭、交友圈、休閒娛樂、工作上，無一不想介入，有些甚至會管到衣著打扮上，若遇到試圖限制你的人，就要再三小心。

恐怖控制狂常見特徵4：看起來和平凡人無異

恐怖控制狂第4個常見特徵即是「看起來和平凡人無異」，這也是最常落入陷阱的原因，我們都知道別和恐怖控制狂走得太近，但偏偏這群人初認識時不一定有這些特徵，反而是愈加熟識才愈會露出馬腳，他們在別人眼中有時甚至是好好先生、好好小姐，可私底下卻又有著不為人知的一面，所以職場人不論與誰交往，都要切記「適度保留」。

恐怖控制狂常見特徵5：偷看你的東西

恐怖控制狂第5個常見特徵為「偷看你的東西」，包括：偷看你的手機或電腦、偷看任何你的私人訊息，或是偷翻家中東西等，只要未經你的同意就擅自偷看、偷拿，甚至是偷偷監看、位置定位等，都要謹慎處理，千萬不要因為對方是家人、伴侶就覺得無所謂，有時「偷看」這件事就是建立在「不信任」上，一旦關係破裂就很有可能成為恐怖行為的導火線。

恐怖控制狂常見特徵6：限制你的生活圈

恐怖控制狂第6個常見特徵即是「限制你的生活圈」，生活圈包括前述所說的，限制你只能和誰出門、只能和誰當朋友，又或者是不讓你與家人聯絡、不讓你去上班等，這些都是限制人身自由與生活圈的一種，目的就是想要孤立你的社交關係，讓你求助無門，當有這些情形出現時，其實職場人內心應該多少已經發現對方的不對勁，這時就應該要採取保護行動別再猶疑了！

恐怖控制狂常見特徵7：喜歡打擊你的自信心

恐怖控制狂第7個常見特徵是「喜歡打擊你的自信心」，有某一部份的恐怖控制狂在展露本性後，會不斷地用行為及言語來貶抑你，他們的目的就是讓你感到害怕、缺乏沒自信，進而不敢輕舉妄動，若職場人也遇到這情形也不要硬碰硬，試著先示弱，但內心一定要足夠的堅定，尋找適當地時機求助並遠離！

恐怖控制狂常見特徵8：懂得示弱

恐怖控制狂第8個常見特徵是「懂得示弱」，延伸上段所說，遇到恐怖控制狂時千萬不要硬碰硬，有時只會讓自己受更大的傷，但這群控制型人格其實也很懂得示弱，最常出現的情境就是在動口、動手之後，會再展現柔軟、改過向善的一面，讓你以為對方「不會再有下一次」，可事實通常有一就有二，而這些恐怖人格大多已經根深蒂固，很難說改就改！

以上8個恐怖控制狂常見特徵，職場人筆記起來了嗎？有些人其實根本外在看出任何跡象，通常都是與之熟識、交往、擁有親密關係，才會漸漸發覺，若職場人身邊也有類似特徵的人，可以多加留意觀察，不要陷入危險之中而不自知。

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