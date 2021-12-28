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2022壬寅虎年4生肖犯太歲　化解方法、開運顏色一次看

文／湯鎮瑋老師

二〇二二歲次壬寅年是生肖屬虎之人的本命年，生肖屬猴之人沖太歲；生肖屬豬之人破太歲；生肖屬蛇之人刑太歲。值太歲、刑太歲、沖太歲、破太歲總稱「犯太歲」，各有其影響，無論是哪一種，皆代表運勢多變、反覆無常，在那一年裡必定波折多變，運勢浮沉不安；秉持「他人閒事莫得管，防備自己得安然」的大原則，依勢利導，掌握局勢步調，反而能為己所用；並且務必要安奉太歲星君以保平安。

命理界阿湯哥湯鎮瑋在《2022福虎生風開運農民曆》中提供犯太歲的四生肖【虎兒、猴兒、蛇兒、豬兒】開運小祕訣：虎兒以不變應萬變，猴兒低調做人行事，蛇兒謙虛不貪求，豬兒少管是非閒事。逆境不是障礙，是生命中最寶貴的學習；覺察謬誤，身體力行；不念過去，不憂未來，現在即是美好。

▲新年、燈籠 。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

▲2022為壬寅虎年。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

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2022壬寅虎年犯太歲生肖：

值太歲生肖——虎

二〇二二年為壬寅虎年，生肖屬虎的朋友與太歲相同，稱之為值太歲，也就是常聽到的「本命年」。運程行至本命年，必須謹慎對待，犯太歲的影響在於心情起伏較大，容易情緒低落或好發脾氣，凡事總會自生煩惱、半悲半喜，再再考驗著智慧與定性；須以不變應萬變，謹慎保守，凡事以和為貴。

【化解方法】

生肖屬虎的人在壬寅年是本命年，在自己的本命年裡各方面運勢都會大受影響，今年會變得焦躁，覺得煩惱倍增，做任何事都充滿阻礙，計畫中的事情無法順利進行，事業或投資上付出了諸多心力，最後結果不甚理想；在感情方面，單身者無太大進展，有伴者在感情中會有摩擦。本命年情緒起伏大，今年會想要有重大改變，但謹記勿操之過急，易做出錯誤判斷，避免本命值太歲帶來不利的影響。

▲12生肖，生肖屬虎的人在壬寅年是本命年。（圖／Shutterstock／人類智庫數位科技股份有限公司提供，以下皆同）

沖太歲生肖——猴

沖者，有沖犯之意，例如生肖猴所代表的地支為申，恰與寅相沖，因此生肖屬猴的朋友二〇二二年沖太歲，逢沖則動，運勢反覆，多有變動，宜低調行事，應時而行，易有奔波勞碌，卻徒勞無功的情形，亦容易發生意外、流血、傷亡及破財等事故，如處理不當，財運、事業、感情、家宅皆會受到較大的影響，處理事務需步步為營。

【化解方法】

生肖虎（寅）和生肖猴（申）地支相沖，沖煞影響最為嚴重，因此生肖屬猴的朋友二〇二二年沖太歲，行運反覆，多有變動，宜低調行事，應時而行，各方面亦有不少困難挑戰，主動求變也是解決問題的辦法，凡事不要太計較。此外，多注意自身安全問題，尤其是外出旅遊更要留意，當心易有意外之災，多一分小心就多一分安全，盡量減少這一年的麻煩事，避免災禍出現。

刑太歲生肖——蛇

偏沖太歲，又稱刑剋太歲，生肖蛇地支是巳，和生肖虎的地支寅，犯三刑，其對運程影響雖不若值太歲及沖太歲明顯，但仍是吉凶互現的一年，縱使有好運庇護，仍不可得意忘形，此時更要謙卑以待，方可解危為貴，吉福常在。

【化解方法】

生肖蛇（巳）和生肖虎（寅）地支相刑，相刑會特別顯現在言語紛擾，要注意言語上的災禍，避免與人發生矛盾或是衝突，切勿逞一時口舌之快，造成無可挽回的錯誤，嚴重者可能會遇到官非或是刑罰的問題。不論事業上或是生活中多說好聽話，避免急躁，讓自己心平氣和，今年一切運勢會更順心如意。

破太歲生肖——豬

破太歲在犯太歲之中影響力最小，不利人際往來，所以在今年最容易出現人緣問題，易因人事恩怨事情而煩惱費神。全年須防是非破財，勿管閒事，免得無謂災害而引起官方訴訟。

【化解方法】

今年在事業、財運甚至健康運勢都會受到破太歲帶來的不利影響，原本計畫好的事情，常會有破局的狀況發生，事業上或是職場中要維護好自己的利益，避免受到不合理的要求而妥協，今年容易遇到小人問題，在人際關係上要好好處理，秉持著以和為貴的心態與人結善緣，可以大事化小，小事化無，步步為營是二〇二二年要遵從的原則。

以上犯太歲生肖今年要安太歲，而家中一人犯太歲，建議最好全家都要安太歲，因家人是最常相處在一起的，也容易受到太歲帶來的不利影響；全家人都能點上一盞光明燈安太歲，照亮智慧與好運的光明，也護佑家宅平安。若無法配合每日晨昏與節慶的諸多祭禱，也可至住家附近的廟宇或香火鼎盛的大廟「安太歲」，繳納一定費用，將「安太歲」的祭祀活動，委由寺廟代為舉行；或者網路時代更方便，上網就能安太歲！即使身在國外，也能感受傳統年節氣氛，同時受到神祇庇護！

▲網友都有的疑惑，犯太歲的那一年可不可以買房或買車？（圖／取自免費圖庫pixabay）

而許多人可能會有疑惑，在自己犯太歲的那一年可不可以買房或買車？其實只要把握幾點原則，在犯太歲這一年，凡事不要衝動做決定，切勿心急，謹記「急事緩辦」，需要多加留意，不然容易有破財之事發生。買房買車建議選擇吉日簽約成交，將此事視為重要的行程，用更慎重的心對待，可以選擇「納財」、「交易」、「盟訂」等吉日完成。此外，在簽訂合約前可以貨比三家多比較，以免自己衝動下訂，易有後悔的心態；簽約時更要留意合約內容，避免合約陷阱，當心受騙！

後天補運：12生肖「正能量」大補帖

從2020庚子鼠年～2021辛丑牛年，全球在疫情肆虐之中人們不僅改變了生活步調，也更提醒我們健康為本，用平安創造安和樂利與繁榮，才是社會共同的目標。命理界阿湯哥湯鎮瑋老師在《2022福虎生風開運農民曆》中說明，人體和五行是密不可分的，而生活如同五行，每個環節都要均衡發展，才能創造出最佳的狀態。

平時可多藉由佩戴的飾品或運用適合的色彩，甚至是補運小方法，使個人能量達到五行的均衡。二〇二二壬寅年是為水木相生年，最適合配戴五行水、木相生的寶石！依五行來說最具強大的能量，以天然有機寶石「琥珀」更有開運之效，尤其以來自波羅的海的海珀更具招財能量！琥珀本質屬木，海珀又有水的元素，可達到五行中之水木相生，而每種琥珀又有不同五行能量的顏色，依生肖搭配選用，更能生旺好運。

▲生肖 。（圖／湯鎮瑋老師提供）

▲12生肖後天補運法。（圖／湯鎮瑋老師提供）

▲生肖 。（圖／湯鎮瑋老師提供）

★書名：湯鎮瑋2022福虎生風開運農民曆：讓12生肖虎翻天的流年流月運程，一生受用的個人風水小祕法，阿湯哥一次大公開！
★作者： 湯鎮瑋
★出版品牌：人類智庫
★出版日期：2021年11月
★定價：新台幣490元

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